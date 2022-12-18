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Зеленский: кто бы и к чему ни склонял Минск - это им не поможет

Новина українською →
Украина, Воскресенье 18 декабря 2022 22:47
Зеленский: кто бы и к чему ни склонял Минск - это им не поможет Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Россия не сможет продвигаться дальше с помощью ракетных ударов и ей придется прекратить свою агрессию, поскольку Украина постоянно уменьшает потенциал российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского на Telegram-канале Офиса президента Украины.

Президент подчеркнул, что ПВО - это постоянный приоритет Ставки верховного главнокомандующего, и обратился к партнерам помочь как можно скорее защитить украинское небо и предоставить Украине современные системы ПВО в достаточном количестве. Это поможет лишить государство-террориста главного инструмента его террора.

"Это будет одним из самых мощных шагов, приближающих окончание агрессии. России придется идти по пути прекращения агрессии, когда она больше не сможет идти по пути ракетных ударов", - сказал президент.

Кроме того, Зеленский обратил внимание на еще один вопрос, который рассматривался на Ставке - это защита границ как с Россией, так и Беларусью.

"Это наш постоянный приоритет, и мы готовимся ко всем возможным оборонным сценариям. Кто бы к чему ни склонял Минск, это им не поможет, как и все другие больные идеи в этой войне против Украины".

Сегодня, 18 декабря, РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором особое внимание было уделено ситуации в Беларуси.

Кроме того, в сети показали обращение Зеленского, которое ФИФА отказалось транслировать во время Чемпионата мира. Лидер Украины заявил об инициативе созыва Глобального саммита Формулы мира.

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Владимир Зеленский
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