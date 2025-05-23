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Умеров после обмена: надеемся на помощь США с прекращением огня

Украина, Пятница 23 мая 2025 19:26
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Умеров после обмена: надеемся на помощь США с прекращением огня Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Украина остается преданной идее прекращения огня и надеется на дальнейшую поддержку со стороны США в достижении длительного мира.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает корреспондент РБК-Украина.

"Прежде всего, Украина привержена прекращению огня. Мы благодарны президенту (США, - ред.) Дональду Трампу за его инициативу. Мы благодарны всем европейским и американским партнерам, которые нам помогают. Сейчас это первый этап", - пояснил министр.

Он отметил, что прекращение огня до сих пор не достигнуто, а Украина стремится именно к этому.

"И мы надеемся, что США поддержат Украину в достижении прекращения огня", - отметил он.

На вопрос о послании для Трампа, Умеров ответил, что сейчас выражается благодарность за его помощь.

Роль Трампа в прекращении войны России против Украины

Напомним, 19 мая президент США Дональд Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. Их разговор длился два часа. После этого президент США сообщил, что Россия и Украина начнут немедленные переговоры о прекращении огня и завершении войны.

Путин тоже сделал заявление после завершения разговора с Трампом. Однако он заявил, что "прекращение огня с Украиной возможно после достижения соответствующих договоренностей".

Также Путин заговорил о меморандуме между Россией и Украиной, в который может "войти вопрос о прекращении огня и принципах урегулирования".

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что если российская сторона предложит какие-то "меморандумы", то это не будет секретом. Такой документ, по его мнению, мог бы стать основой для дальнейшей "карты, которая ведет к окончанию войны, то есть к договору".

После разговора с диктатором Трамп также позвонил Зеленскому и европейским лидерам.

В то же время по данным СМИ, во время телефонного звонка Трамп заявил, что "Россия и Украина теперь будут искать решение между собой".

Подробнее о заявлении, которое шокировало лидеров ЕС, можно узнать в материале РБК-Украина.

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