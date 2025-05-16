"Интересная баталия": эксперт оценил, как может пройти встреча Зеленского, Путина и Трампа
Переговоры между лидерами Украины, России и США могут превратиться в настоящую психологическую баталию. Особым преимуществом может стать опыт украинского президента Владимира Зеленского в общении с его американским коллегой Дональдом Трампом.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.
Самусь отметил, что встреча между Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным не является обязательным условием для прекращения огня.
Он отметил, что Украина уже официально заявила о готовности к немедленному прекращению боевых действий, что соответствует ее реальным действиям.
В то же время, по его словам, Россия пытается манипулировать процессом, откладывая принятие решений и ставя различные условия, которые могут затянуть переговоры на недели или даже месяцы, что совершенно не устраивает украинскую сторону.
"То есть, если ввязаться опять же жестко в то, что все решения будут приниматься между Зеленским и Путиным, Путин может это затягивать, вы абсолютно верно говорите, что это может быть сказано, да, надо выбрать место, потом мы будем готовить по причинам безопасности, возможно это недели, возможно месяцы и так далее. Нас это не устраивает абсолютно", - отметил эксперт.
Он отметил, что на замену ожиданию решения России, можно применить санкционное давление.
"Если да, тогда санкции. Тогда давайте 500% тарифов, и потом готовьтесь там сколько угодно, потому что это уже не будет на голову налезать", - отметил Самусь.
В то же время эксперт подчеркнул, что если Путин и хочет встретиться с Зеленским, это можно сделать буквально в течение недели.
"Вот просто назначается время, идет встреча, и, например, объявляется, что идет прекращение огня, а дальше соответствующие делегации высокого, низкого, как там будет договорено уровня, решают технические вопросы относительно прекращения огня. Здесь есть о чем поговорить на самом деле", - пояснил он.
Встреча Зеленского, Путина и Трампа
"Если надо осуществлять эту встречу, окей, неплохо, что там был и Трамп, действительно, потому что при участии Трампа слезть... то есть Зеленский с Трампом умеет обращаться", - отметил Самусь.
Эксперт отметил, что Зеленский имеет возможность отказаться от неприятных для Украины договоренностей. В то же время, как он предполагает, будет интересно увидеть, как Путин объяснит свои позиции Трампу.
Самусь отмечает, что есть шанс того, что когда Трамп призовет к прекращению огня, Зеленский быстро поддержит эту идею, а вот Путин, вероятно, будет затягивать процесс, что может раздражать Трампа.
"Если Путин скажет давайте вы отдадите нам 4 области, а потом огонь, Зеленский просто скажет "нет". И сколько бы там ни бесило Трампа, это нас не касается. Зеленского тем более. Поэтому здесь может быть интересная ситуация, психологическая баталия, в которой у Зеленского откровенно лучшей позиции, потому что он уже закалился в этих переговорах с Трампом, знает как это делать и какие инструменты использовать, чтобы не попасть во всевозможные неприятности с Трампом", - подытожил он.
Переговоры Украины и России в Стамбуле
Напомним, что в ночь на 11 мая российский диктатор отверг совместное предложение Украины, США и ряда европейских лидеров о прекращении огня на 30 дней.
Вместо этого он предложил провести встречу между Россией и Украиной в Стамбуле 15 мая. Однако, несмотря на договоренность, Путин, в отличие от Зеленского, так и не прибыл в Турцию.
Вчера, 15 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки не ожидают прорыва от переговоров между Украиной и Россией.
Однако, как он заявил, что личная встреча президентов США и России якобы может сдвинуть процесс с мертвой точки.
Позже и Трамп заявил, что не ожидает никаких сдвигов в переговорах по Украине, пока он лично не встретится с диктатором Путиным.
Спор Зеленского и Трампа
Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский посещал Вашингтон. Во время этого путешествия была запланирована первая его личная встреча с Трампом после избрания того на пост президента США.
Однако, во время общения с журналистами между лидерами начался спор. Трамп сделал несколько резких заявлений в адрес Зеленского и утверждал, что без помощи США Украина "не продержится и двух недель".
Из-за ссоры между Зеленским и Трампом их встреча закончилась досрочно.
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