Сибига: Украина хочет видеть Европу и Трампа на переговорах Зеленского с Путиным

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мы Украина ".

"Для продолжения той встречи, которая имела место в Турции, не могут быть никакие условия, потому что там была достигнута четкая договоренность, если убрать все эти псевдоисторические лекции, которые звучали со стороны российской делегации. А именно - первый обмен военнопленными, и сегодня он начался", - отметил глава МИД.

По его словам, Украина ждет от российской стороны их концепт предложения относительно будущего безусловного перемирия.

Также он добавил, что сейчас идет работа над встречей между президентом Украины и Путиным.

"Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате. Мы бы очень хотели, чтобы к ней присоединился президент (США Дональд, - ред.) Трамп, и мы всегда выступаем последовательно и настаиваем, что за столом возможных будущих переговоров обязательно должна быть Европа", - подытожил он.