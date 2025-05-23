Україна готує своє бачення перемир’я та очікує пропозицій від Росії, - Сибіга

Україна вже займається оформленням власного бачення умов перемир’я і готується прийняти пропозиції з боку Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Він також додав, що стратегія Росії може полягати в тому, аби "вибити" США з переговорного процесу, але Україна виступає за їхню участь і наполягає, що за столом перемовин обов’язково має бути присутня Європа.

Міністр закордонних справ наголосив, що нині Україна очікує від Росії конкретних пропозицій щодо параметрів безумовного перемир’я та готує свою відповідь.

Зауважимо, що Сибіга повідомив, що Україна наполягає на широкому міжнародному форматі можливих перемовин між українським президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готує для України проєкт документа, де будуть вказані її вимоги для миру. За його словами, проект передадуть після завершення обміну полоненими "1000 на 1000".

Нагадаємо також, що днями український президент Володимир Зеленський заявив про готовність до наступних прямих перемовин з Росією.

Варто зауважити, що раніше сьогодні міністр оборони України Рустем Умєров також наголосив, що Україна залишається відданою ідеї припинення вогню та сподівається на подальшу підтримку з боку США та президента Дональда Трампа у досягненні тривалого миру.

Крім того, не так давно, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь в коментарі РБК-Україна зауважив, що спільні переговори між лідерами України, Росії та США можуть перетворитися на справжню психологічну баталію.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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