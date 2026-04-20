Украина готовит революционную замену пехоте в войне против РФ, - CNN

Как рассказал командир подразделения "NC13" 3-й ОШБр Николай "Макар" Зинкевич изданию, операция прошлым летом была первым в истории случаем, когда вражеская позиция была штурмована, а пленные взяты наземными роботами и беспилотниками без участия пехоты.

"Мы должны понимать, что никогда не будем иметь больше личного состава и никогда не будем иметь численного превосходства над врагом. Следовательно, нам нужно достичь этого преимущества с помощью технологий", - пояснил он.

Наземные дроны уже стали повседневным инструментом для штурмовиков. Один такой робот с пулеметом смог сдерживать наступление россиян в течение 45 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил масштабность процесса, заявив, что только за последние три месяца роботы и дроны выполнили более 22 000 миссий.

"Жизнь была спасена более 22 000 раз, когда робот заходил в самые опасные зоны вместо воина", - сказал президент.

Министерство обороны продвигает новую стратегию, разработанную при участии главы ведомства Михаила Федорова. Она предусматривает создание "зоны уничтожения" на глубине 15-20 км вдоль фронта с полной автоматизацией логистики и боевых задач.

Впрочем, несмотря на успехи, военные остаются осторожными относительно полного внедрения искусственного интеллекта.

"Окончательное решение всегда должен принимать человек. Ты доверишь оружие искусственному интеллекту? Как мы можем быть уверены, что оно сможет отличить друга от врага?" - добавил командир.

Общий вектор, однако, неизменен, железо должно заменить людей там, где это возможно.

"Человеческая жизнь бесценна, тогда как роботы не кровоточат", - подчеркнул военный.