Україна готує революційну заміну піхоті у війні проти РФ, - CNN

Як розповів командир підрозділу "NC13" 3-ї ОШБр Микола "Макар" Зінкевич виданню, операція минулого літа була першим в історії випадком, коли ворожу позицію було штурмовано, а полонених взято наземними роботами та безпілотниками без участі піхоти.

"Ми повинні розуміти, що ніколи не матимемо більше особового складу і ніколи не матимемо чисельної переваги над ворогом. Отже, нам потрібно досягти цієї переваги за допомогою технологій", - пояснив він.

Наземні дрони вже стали повсякденним інструментом для штурмовиків. Один такий робот із кулеметом зміг стримувати наступ росіян протягом 45 днів.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив масштабність процесу, заявивши, що лише за останні три місяці роботи та дрони виконали понад 22 000 місій.

"Життя було врятовано понад 22 000 разів, коли робот заходив у найнебезпечніші зони замість воїна", - сказав президент.

Міністерство оборони просуває нову стратегію, розроблену за участі очільника відомства Михайла Федорова. Вона передбачає створення "зони знищення" на глибині 15-20 км уздовж фронту з повною автоматизацією логістики та бойових завдань.

Втім, попри успіхи, військові залишаються обережними щодо повного впровадження штучного інтелекту.

"Остаточне рішення завжди має приймати людина. Ти довіриш зброю штучному інтелекту? Як ми можемо бути впевнені, що вона зможе відрізнити друга від ворога?" - додав командир.

Загальний вектор, однак, незмінний, залізо має замінити людей там, де це можливо.

"Людське життя безцінне, тоді як роботи не кровоточать", - наголосив військовий.