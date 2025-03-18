ВСУ смогут применять на фронте робота-солдата "Ярость": что о нем известно

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины наземный роботизированный комплекс "Ярость". Он производится в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По данным Минобороны, этот комплекс предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях. В частности, для ведения наблюдения и огневой поддержки действий наших подразделений.

Роботизированный комплекс "Ярость" был испытан в реальных боевых условиях. Робот вооружен пулеметом калибра 7.62 и дополнительным оборудованием, благодаря которому может обнаруживать и поражать цели как днем, так и ночью.

"Ярость" достаточно компактен, ведь он помещается в кузов военного пикапа. Он оснащен бесшумным электрическим двигателем. Емкости аккумуляторов хватает на достаточно длительное время работы. НРК имеет достаточно высокий клиренс, что позволяет стабильно передвигаться по местности со сложным рельефом. "Лють" работает при широком диапазоне температур.

Оператор управляет комплексом из защищенной позиции, не подвергаясь опасности. Главная задача наземных роботов - усилить наши подразделения и заменить солдата на самых опасных участках.

Дроны для ВСУ

С начала полномасштабной войны Украина нарастила производство вооружения, в том числе и дронов и роботов. Как сообщал глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, в 2025-м, военно-промышленный комплекс (ВПК) усилит производство вооружения.

Ранее мы писали о том, что Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "Громила" отечественного производства.

Также Минобороны допустило к эксплуатации в Силах обороны отечественного робота-логиста "Змей логистический".