Украинская армия получила на вооружение "Хищную птицу": что известно

Минобороны Украины одобрило использование беспилотного авиационного комплекса "Хищная птица" в боевых действиях. Этот новейший украинский БПАК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Министерство обороны Украины официально допустило к использованию в подразделениях Сил обороны новейший беспилотный авиационный комплекс (БПАК) отечественного производства "Хищная птица".

Инженеры создали этот комплекс с учетом опыта боевых действий и эффективности беспилотников в уничтожении вражеской техники и укреплений.

"Хищная птица" уже продемонстрировал свою высокую эффективность в бою, уничтожая бронетехнику, укрепленные огневые позиции противника, а также имея повышенную устойчивость к воздействию вражеского радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Коптеры этого комплекса оснащены боевой нагрузкой, способной поражать тяжелую технику, такую как танки, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки, а также уничтожать укрепленные блиндажи.

"Хищные птицы" успешно выполняют задачи в различных погодных условиях, работая как днем, так и ночью, что делает их незаменимыми в условиях интенсивных боевых действий.