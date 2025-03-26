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Украинская армия получила на вооружение "Хищную птицу": что известно

Среда 26 марта 2025 12:54
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Украинская армия получила на вооружение "Хищную птицу": что известно Фото: Минобороны допустило в боях украинский беспилотник (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Минобороны Украины одобрило использование беспилотного авиационного комплекса "Хищная птица" в боевых действиях. Этот новейший украинский БПАК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Министерство обороны Украины официально допустило к использованию в подразделениях Сил обороны новейший беспилотный авиационный комплекс (БПАК) отечественного производства "Хищная птица".

Инженеры создали этот комплекс с учетом опыта боевых действий и эффективности беспилотников в уничтожении вражеской техники и укреплений.

"Хищная птица" уже продемонстрировал свою высокую эффективность в бою, уничтожая бронетехнику, укрепленные огневые позиции противника, а также имея повышенную устойчивость к воздействию вражеского радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Коптеры этого комплекса оснащены боевой нагрузкой, способной поражать тяжелую технику, такую как танки, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки, а также уничтожать укрепленные блиндажи.

"Хищные птицы" успешно выполняют задачи в различных погодных условиях, работая как днем, так и ночью, что делает их незаменимыми в условиях интенсивных боевых действий.

Напомним, что в октябре премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что до конца 2024 года в Украине планируется производство 1,5 миллиона дронов.

Министр обороны Рустем Умеров также отметил, что на 2025 год страна ставит цель изготовить еще несколько миллионов беспилотников, чтобы не допустить доминирования России в этой сфере.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что обеспечение Вооруженных Сил дронами является стратегическим приоритетом для государства.

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