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Украина готовит ПВО к защите энергоинфраструктуры зимой, - Reuters

Пятница 08 сентября 2023 06:19
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Украина готовит ПВО к защите энергоинфраструктуры зимой, - Reuters Фото: Украина уже готовится к российским ударам по энергоинфраструктуре (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Антон Малиновский

Украина готовится к возможным российским ударам по энергетической инфраструктуре. Ожидается, что новейшие комплексы ПВО помогут минимизировать ущерб от вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание пишет, что прошлой зимой было повреждено около половины украинской энергетической инфраструктуры, однако большинство ее уже отремонтировано. К тому же Украина укрепила свою противовоздушную оборону новыми системами, такими как недавно переданные Gepard.

"Экипажи украинских систем ПВО возлагают надежду на новое и лучшее вооружение, которое должно помочь удержать страну от скатывания во тьму в течение второй зимы российских ударов дронам и ракетами", - говорится в материале.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий считает, что угроза ударов остается актуальной, а РФ, вероятно, снова будет использовать одновременно ракеты и дроны, чтобы усложнить работу ПВО.

Обстрелы энергетики Украины

Прошлой осенью и зимой россияне регулярно обстреливали Украину, атакуя энергетическую инфраструктуру. Поэтому по всей стране начались проблемы с электроснабжением, а власти были вынуждены ввести графики отключений света.

В этом году, по словам Скибицкого, подготовка к возможным ударам россиян началась еще в июне. Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, комментируя возможную угрозу, заверил, что на этот раз эффективность ПВО будет выше.

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