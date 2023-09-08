Україна готує ППО до захисту енергоінфраструктури взимку, - Reuters

Україна готується до можливих російських ударів по енергетичний інфраструктурі. Очікується, що новітніші комплекси ППО допоможуть мінімізувати шкоду від ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання пише, що минулої зими було пошкоджено близько половини української енергетичної інфраструктури, однак більшість її вже відремонтовано. До того ж, Україна зміцнила свою протиповітряну оборону новими системами, такими як нещодавно передані Gepard.

"Екіпажі українських систем ППО покладають сподівання на нове й краще озброєння, яке має допомогти втримати країну від скочування у темряву протягом другої зими російських ударів дронам й ракетами", - йдеться у матеріалі.

Представник ГУР Вадим Скібіцький вважає, що загроза ударів залишається актуальною, а РФ, ймовірно, знову використовуватиме одночасно ракети і дрони, щоб ускладнити роботу ППО.

Обстріли енергетики України

Минулої осені та взимку росіяни регулярно обстрілювали Україну, атакуючи енергетичну інфраструктуру. Через це по всій країні почались проблеми з електропостачанням, а влада була вимушена запровадити графіки відключень світла.

Цього ж року, за словами Скібіцького, підготовка до можливих ударів росіян почалась ще в червні. Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, коментуючи можливу загрозу, запевнив, що цього разу ефективність ППО буде вищою.

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