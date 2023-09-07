Генерал Наев о возможных атаках РФ зимой: эффективность ПВО будет выше
Украина получила больше систем противовоздушной обороны с прошлой зимы, поэтому эффективность работы во время очередных российских обстрелов будет выше.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Reuters заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, украинские военные понимают, что Россия не оставит свои преступных целей бить по объектам критической инфраструктуры Украины. Таким образом враг хочет нанести ущерб нашей стране и ее экономике.
"Прошлой зимой у нас было меньше (систем ПВО - ред.). Сейчас мы получили больше, и эффективность будет выше", - подчеркнул Наев.
Обстрелы энергетики Украины
Напомним, прошлой осенью и зимой российские оккупанты регулярно проводили массированные обстрелы Украины. Их целями становились объекты критической инфраструктуры.
В результате таких атак по всей стране начались проблемы с электроснабжением, власти были вынуждены вводить графики отключений света.
Еще в июне представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина подчеркивал, что наши защитники уже начали готовиться к возможным ударам россиян по украинской энергетике этой осенью.
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