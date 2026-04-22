Украина готовит новые договоренности по безопасности и расширение Drone Deal, - Зеленский

17:44 22.04.2026 Ср
2 мин
О каких странах идет речь в заявлении президента?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Украина готовит новые двусторонние договоренности по безопасности, а также расширение формата Drone Deal.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: США внедрили украинские технологии борьбы с дронами на Ближнем Востоке

Глава государства рассказал о результатах доклада секретаря СНБО Рустема Умерова по работе с регионом Ближнего Востока и Залива, а также другими странами, которые имеют вызовы безопасности из-за войны в Иране.

Президент отметил, что обсуждались задачи и по Европе - после визитов в Германию, Норвегию, Италию и Нидерланды.

"Только с украинским опытом безопасности защита Европы может быть действительно надежной. Готовим и новые наши двусторонние договоренности по безопасности. Уже в ближайшее время представим первую информацию о расширении нашей безопасности взаимодействия и формата Drone Deal", - говорится в его заявлении.

Зеленский рассказал, что Умеров провел переговоры с представителями Индии и Бахрейна, и сейчас прорабатываются параметры сотрудничества в сфере безопасности с этими государствами.

"На основе уже конкретного опыта работы наших экспертных команд в Саудовской Аравии и Катаре готовим усиление некоторых направлений двустороннего сотрудничества, и есть четкое понимание, что именно и благодаря каким шагам должно быть усилено в первую очередь", - отметил президент.

Что известно о Drone Deal

Напомним, формат Drone Deal Украина сначала предложила США как вариант усиления противовоздушной обороны. Речь шла об обмене украинских технологий защиты от дронов на американские системы противодействия баллистическим ракетам.

В то же время, несмотря на интерес со стороны американского лидера Дональда Трампа и военного руководства США, окончательного решения по реализации этой инициативы пока нет.

Позже Украина начала расширять круг потенциальных партнеров. В частности, Италия уже выразила заинтересованность в подписании такого соглашения, и стороны договорились проработать возможность его заключения.

Кроме того, Зеленский рассказал, что Киев ведет переговоры о расширении программы Drone Deal на новые регионы. Он также намекнул, что среди них может быть Кавказ.

