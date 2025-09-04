"Заморозка": Подоляк назвал один из сценариев завершения войны в Украине
Замораживание боевых действий по линии фронта является одним из сценариев завершения войны в Украине. Однако окончательное решение будет принимать президент Владимир Зеленский.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Новости.LIVE.
В частности, его спросили, правдива ли информация, что Украина готова заморозить ситуации по нынешней линии фронта, на что Подоляк ответил следующее:
"Если реалистично говорить, да. Один из возможных сценариев - заморозка по линии фронта. И президент об этом говорит. Но я думаю, что решение о финале, о сценарии, который будет финальным, будет принимать президент", - сказал советник руководителя ОП.
Он добавил, что сейчас идут консультации на уровне президента Украины и лидеров Европы. В частности, есть четкое видение и понимание рисков, которые будет дальше нести Россия.
Также Подоляк отметил, что есть неплохой переговорный процесс с американскими партнерами. Кроме того, по его мнению, после событий в Пекине и Тяньцзине США будут более реалистично смотреть на то, что в мире происходит.
"Какая идет перестройка, кто будет доминировать и зачем позволять эту перестройку доводить до конца. Если ты хочешь, чтобы эта перестройка не выглядела антиамерикански, тебе нужно инвестировать в Украину, инвестировать в то, чтобы война финализировалась более-менее справедливо. Чтобы Россия не получила ничего. Никаких дивидендов", - резюмировал Подоляк.
Зеленский допускает "корейский сценарий" для Украины
Напомним, в интервью Le Point президент Владимир Зеленский допустил "корейский сценарий" для Украины после завершения войны с Россией.
Как известно, после Корейской войны мирный договор так и не был заключен, однако Южной Корее удалось процветать. Комментируя такой пример Зеленский сказал следующее:
"Вы спрашиваете меня, может ли этот сценарий произойти в Украине? Я говорю вам, что все возможно. Следует отметить, что Южная Корея имеет большого союзника: США, которые не позволят Северной Корее взять ее под контроль", - ответил президент.
В то же время он отметил, что полное повторение южнокорейской модели, вероятно, не подошло бы Украине с точки зрения безопасности. Причина в том, что угрозы со стороны РФ для Украины во много раз выше, нежели угрозы КНДР в отношении Южной Кореи.
"С другой стороны, ее экономическая модель является хорошим примером", - добавил Зеленский.