ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Заморозка": Подоляк назвал один из сценариев завершения войны в Украине

Четверг 04 сентября 2025 02:20
UA EN RU
"Заморозка": Подоляк назвал один из сценариев завершения войны в Украине Фото: Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Замораживание боевых действий по линии фронта является одним из сценариев завершения войны в Украине. Однако окончательное решение будет принимать президент Владимир Зеленский.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Новости.LIVE.

В частности, его спросили, правдива ли информация, что Украина готова заморозить ситуации по нынешней линии фронта, на что Подоляк ответил следующее:

"Если реалистично говорить, да. Один из возможных сценариев - заморозка по линии фронта. И президент об этом говорит. Но я думаю, что решение о финале, о сценарии, который будет финальным, будет принимать президент", - сказал советник руководителя ОП.

Он добавил, что сейчас идут консультации на уровне президента Украины и лидеров Европы. В частности, есть четкое видение и понимание рисков, которые будет дальше нести Россия.

Также Подоляк отметил, что есть неплохой переговорный процесс с американскими партнерами. Кроме того, по его мнению, после событий в Пекине и Тяньцзине США будут более реалистично смотреть на то, что в мире происходит.

"Какая идет перестройка, кто будет доминировать и зачем позволять эту перестройку доводить до конца. Если ты хочешь, чтобы эта перестройка не выглядела антиамерикански, тебе нужно инвестировать в Украину, инвестировать в то, чтобы война финализировалась более-менее справедливо. Чтобы Россия не получила ничего. Никаких дивидендов", - резюмировал Подоляк.

Зеленский допускает "корейский сценарий" для Украины

Напомним, в интервью Le Point президент Владимир Зеленский допустил "корейский сценарий" для Украины после завершения войны с Россией.

Как известно, после Корейской войны мирный договор так и не был заключен, однако Южной Корее удалось процветать. Комментируя такой пример Зеленский сказал следующее:

"Вы спрашиваете меня, может ли этот сценарий произойти в Украине? Я говорю вам, что все возможно. Следует отметить, что Южная Корея имеет большого союзника: США, которые не позволят Северной Корее взять ее под контроль", - ответил президент.

В то же время он отметил, что полное повторение южнокорейской модели, вероятно, не подошло бы Украине с точки зрения безопасности. Причина в том, что угрозы со стороны РФ для Украины во много раз выше, нежели угрозы КНДР в отношении Южной Кореи.

"С другой стороны, ее экономическая модель является хорошим примером", - добавил Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News
фронт Война в Украине
Новости
Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных"
Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных"
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике