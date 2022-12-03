Украина готова обеспечить "гарантии безопасности" для России: Арахамия назвал условия

"Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Для этого достаточно: покинуть территорию нашей страны, выплатить репарации, наказать всех военных преступников, добровольно сдать ядерное оружие", - написал Арахамия.

Он подчеркнул, что только при выполнении вышеперечисленных условий Украина может сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности.

Отметим, что Арахамия был главой переговорной группы с россиянами весной.