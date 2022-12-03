Украина готова обеспечить "гарантии безопасности" для России: Арахамия назвал условия

Украина может обеспечить "гарантии безопасности" для России, но для этого стране-агрессору необходимо выполнить ряд условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в Telegram.
"Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Для этого достаточно: покинуть территорию нашей страны, выплатить репарации, наказать всех военных преступников, добровольно сдать ядерное оружие", - написал Арахамия.
Он подчеркнул, что только при выполнении вышеперечисленных условий Украина может сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности.
Отметим, что Арахамия был главой переговорной группы с россиянами весной.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что будущая архитектура безопасности Европы должна будет включать и отдельные гарантии для России.
Также мы писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, Украина подготовила и предложила партнерам документ о гарантиях безопасности для нашей страны. Киев готов подписать его уже в этом году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.