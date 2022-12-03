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Украина готова обеспечить "гарантии безопасности" для России: Арахамия назвал условия

Фото: Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина может обеспечить "гарантии безопасности" для России, но для этого стране-агрессору необходимо выполнить ряд условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в Telegram.

"Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Для этого достаточно: покинуть территорию нашей страны, выплатить репарации, наказать всех военных преступников, добровольно сдать ядерное оружие", - написал Арахамия.

Он подчеркнул, что только при выполнении вышеперечисленных условий Украина может сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности.

Отметим, что Арахамия был главой переговорной группы с россиянами весной.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что будущая архитектура безопасности Европы должна будет включать и отдельные гарантии для России.

Также мы писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, Украина подготовила и предложила партнерам документ о гарантиях безопасности для нашей страны. Киев готов подписать его уже в этом году.

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Российская ФедерацияДавид АрахамияВойна России против УкраиныГарантии безопасности