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Україна готова забезпечити "гарантії безпеки" для Росії: Арахамія назвав умови

Фото: Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна може забезпечити "гарантії безпеки" для Росії, але для цього країні-агресору необхідно виконати низку умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію в Telegram.

"Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки. Для цього достатньо: залишити територію нашої країни, виплатити репарації, покарати всіх військових злочинців, добровільно здати ядерну зброю", - написав Арахамія.

Він наголосив, що тільки за виконання вищезазначених умов Україна може сісти за стіл переговорів та поговорити про гарантії безпеки.

Зазначимо, що Арахамія був головою переговорної групи з росіянами навесні.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що майбутня архітектура безпеки Європи має включати і окремі гарантії для Росії.

Також ми писали, що, за словами президента Володимира Зеленського, Україна підготувала та запропонувала партнерам документ про гарантії безпеки для нашої країни. Київ готовий підписати його вже цього року.

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Російська ФедераціяДавид АрахаміяВійна Росії проти УкраїниГарантії безпеки