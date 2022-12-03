Україна готова забезпечити "гарантії безпеки" для Росії: Арахамія назвав умови

"Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки. Для цього достатньо: залишити територію нашої країни, виплатити репарації, покарати всіх військових злочинців, добровільно здати ядерну зброю", - написав Арахамія.

Він наголосив, що тільки за виконання вищезазначених умов Україна може сісти за стіл переговорів та поговорити про гарантії безпеки.

Зазначимо, що Арахамія був головою переговорної групи з росіянами навесні.