Украина готова обеспечить "гарантии безопасности" для России: Арахамия назвал условия

Украина может обеспечить "гарантии безопасности" для России, но для этого стране-агрессору необходимо выполнить ряд условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в Telegram .

"Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Для этого достаточно: покинуть территорию нашей страны, выплатить репарации, наказать всех военных преступников, добровольно сдать ядерное оружие", - написал Арахамия.

Он подчеркнул, что только при выполнении вышеперечисленных условий Украина может сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности.

Отметим, что Арахамия был главой переговорной группы с россиянами весной.