Трамп допустил, что сделки с Ираном может не быть, если США снимут блокаду
Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном невозможна, если США снимут морскую блокаду Ормузского пролива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Позиция Трампа
По словам Трампа, Иран хочет, чтобы США открыли Ормузский пролив, что позволит Тегерану зарабатывать на нем 500 млн долларов в день. При этом, отмечает президент, иранцы пытаются "сохранить лицо", публично заявляя о желании держать пролив закрытым.
"Соглашение невозможно, если мы снимем морскую блокаду", - подчеркнул Трамп.
Напомним, 20 апреля Трамп объявил о продлении режима прекращения огня, но оставил блокаду иранских портов действующей. Он пояснил, что ждет "единого предложения" от иранского руководства, которое, по его словам, "серьезно расколото".
Заявление Ирана в ООН
Тем временем постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил во вторник, что переговоры состоятся в Исламабаде, как только США отменят блокаду.
"Как только Вашингтон прекратит морскую блокаду, я думаю, следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде", - цитируют Иравани иранские государственные СМИ IRNA.
Ранее Тегеран официально отказался от участия в новом раунде переговоров, который планировался на 22 апреля, назвав их "пустой тратой времени". Вице-президент Джей Ди Вэнс отменил поездку в Пакистан.
Первый раунд переговоров между США и Ираном в Исламабаде завершился 12 апреля, не дав никаких ощутимых результатов. Стороны не смогли прийти к согласию из-за того, что Тегеран не предоставил твердых гарантий отказа от создания ядерного оружия.
20 апреля Дональд Трамп пригрозил "бомбами", если соглашение не будет заключено, подчеркнув, что США настаивают на отказе Ирана от ядерных амбиций.
Тегеран, в свою очередь, отверг американские ультиматумы и заявил, что не передаст свой обогащенный уран ни США, ни любой другой стране.