Трамп допустил, что сделки с Ираном может не быть, если США снимут блокаду

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном невозможна, если США снимут морскую блокаду Ормузского пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Позиция Трампа

По словам Трампа, Иран хочет, чтобы США открыли Ормузский пролив, что позволит Тегерану зарабатывать на нем 500 млн долларов в день. При этом, отмечает президент, иранцы пытаются "сохранить лицо", публично заявляя о желании держать пролив закрытым.

"Соглашение невозможно, если мы снимем морскую блокаду", - подчеркнул Трамп.

Напомним, 20 апреля Трамп объявил о продлении режима прекращения огня, но оставил блокаду иранских портов действующей. Он пояснил, что ждет "единого предложения" от иранского руководства, которое, по его словам, "серьезно расколото".

Заявление Ирана в ООН

Тем временем постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил во вторник, что переговоры состоятся в Исламабаде, как только США отменят блокаду.

"Как только Вашингтон прекратит морскую блокаду, я думаю, следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде", - цитируют Иравани иранские государственные СМИ IRNA.