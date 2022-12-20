Украина готова принять Саакашвили и обеспечить ему безопасность и лечение

"Невозможно смотреть в прямом эфире, как умирает человек, которого знаешь. Невозможно смотреть, как историю Грузии и ее президента убивают на глазах у цивилизованного мира. Украина готова принять Михеила Саакашвили, обеспечить ему безопасность и надлежащее лечение. Грузия, сделай правильный выбор", - написал он.

Дело Саакашвили

Утром 1 октября 2021 года Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день его задержали и арестовали. Позже против Саакашвили открыли еще одно дело за незаконное пересечение границы.

Из-за длительной голодовки в Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство, состояние его здоровья продолжало ухудшаться.

В ноябре адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе говорил, что у политика диагностирована деменция и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний. Позже он заявил, что в организме Саакашвили обнаружили следы мышьяка, смертельного яда.

При этом назад власти Грузии отказалась отправить Саакашвили на лечение за границу.

В Министерстве иностранных дел Украины обеспокоены ухудшением здоровья Саакашвили. Грузию призвали отсрочить наказание.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство Грузии принять решение, которое позволит отправить Саакашвили на лечение за границу.

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