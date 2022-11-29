В Грузии заявили, что не отправят Саакашвили лечиться за границу

В Грузии заявили, что действующее законодательство страны не позволяет отправить находящегося в грузинской тюрьме экс-президента страны Михеиля Саакашвили на лечение за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа" .

Как сообщает издание, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что это не мешает привлечь к лечению политика зарубежных специалистов.

"Мы предлагаем осужденному Саакашвили - он может привезти любого врача из любой зарубежной клиники, которому государство позволит подключиться к его лечению", - сообщил Брегадзе.

Министр юстиции также прокомментировал информацию о возможном отравлении Саакашвили. Он подчеркнул, что государство предложило Саакашвили пройти полную токсикологическую экспертизу в Национальном бюро судебной экспертизы, однако политик отказался от этого предложения.

"Эхо Кавказа" пишет, что Саакашвили не появлялся на публике с апреля этого года. С мая он проходил лечение в клинике "Вивамеди". Вчера, 28 ноября, экс-президент должен был явиться на заседании Тбилисского городского суда, но врачи не разрешили перевезти Саакашвили. Члены семьи и соратники политика настаивают на том, что жизни экс-президента грозит опасность и его необходимо отправить на лечение за границу.

Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая заверила, что внимательно следит за состоянием здоровья бывшего президента страны, ожидает "достойного решения" суда по его медицинскому заключению.