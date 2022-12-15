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В МИД обеспокоены состоянием Саакашвили: призвали Грузию отсрочить наказание

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Киев, Четверг 15 декабря 2022 21:44
В МИД обеспокоены состоянием Саакашвили: призвали Грузию отсрочить наказание Фото: Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Министерстве иностранных дел Украины обеспокоены ухудшением состояния здоровья Михаила Саакашвили. Грузию призвали отсрочить наказание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского дипломатического ведомства.

"Учитывая критическое состояние украинского гражданина, призываем грузинскую сторону обеспечить его надлежащей медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке наказания Михеила Саакашвили для его перевода в одну из европейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения", - сказано в сообщении МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что призывают власти Грузии обеспечить доступ к Саакашвили уполномоченному Верховной рады по правам человека Дмитрию Лубинцу.

"Призываю власти Грузии допустить меня к гражданину Украины, который находится в медицинском центре "Вивамеди" в Тбилиси. Критическое состояние, в котором сейчас находится украинский гражданин Михеил Саакашвили, вызывает тревогу и беспокойство", - написал Лубинец в Telegram.

В МИД добавили, что будут и дальше проявлять особое внимание соблюдению законных прав и интересов граждан Украины, находящихся на территории Грузии.

Отметим, вчера, 14 декабря, Саакашвили снова объявил голодовку из-за отказа организовать его участие в судебном процессе, проходящем в Тбилисском городском суде.

Напомним, несколько недель назад власти Грузии отказались отправить Саакашвили на лечение за границу.

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