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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Украина готова к прекращению огня": Мерц и Макрон призвали усилить давление на Россию

Фото: Макрон и Мерц сделали заявление о давлении на РФ (Виталий Носач)
Автор: РБК-Украина

Странам G7 необходимо усилить давление на Россию для достижения безусловного прекращения огня в Украине.

Об этом заявили канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украины со ссылкой на их сообщения в соцсети X.

"Я возвращаюсь в Германию с осторожным оптимизмом по поводу решения США ввести дальнейшие санкции против России. Мы должны сделать все возможное, чтобы поскорее прекратить войну против Украины. Мяч на стороне Москвы", - написал Мерц.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита.

"Мы выражаем солидарность с украинцами после массированных ударов России минувшей ночью. Мы решительно настроены усилить давление на Россию, чтобы та согласилась на немедленное и безусловное прекращение огня, к которому Украина готова", - отметил Макрон.

Саммит G7 в Канаде

Напомним, что 16 июня в канадской провинции Альберта стартовал саммит G7, в котором принимают участие лидеры США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Европейского Союза и Великобритании.

На мероприятии обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, российско-украинскую войну и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ожидалось,что на полях саммита президент США Дональд Трамп встретится с украинским коллегой. Глава украинского государства планировал обсудить оборонный пакет.

Трамп досрочно покинул встречу G7, отметив перед этим, что исключение РФ из G8 является "ошибкой".

Также он пояснил журналистам, почему медлит с антироссийскими санкциями. По словам Трампа, он ожидает возможного "заключения соглашения" о прекращении войны в Украине.

Подробности о том, чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде, можно прочитать в материале РБК-Украина.

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