"Украина готова к прекращению огня": Мерц и Макрон призвали усилить давление на Россию

"Я возвращаюсь в Германию с осторожным оптимизмом по поводу решения США ввести дальнейшие санкции против России. Мы должны сделать все возможное, чтобы поскорее прекратить войну против Украины. Мяч на стороне Москвы", - написал Мерц.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита.

"Мы выражаем солидарность с украинцами после массированных ударов России минувшей ночью. Мы решительно настроены усилить давление на Россию, чтобы та согласилась на немедленное и безусловное прекращение огня, к которому Украина готова", - отметил Макрон.