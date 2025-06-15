Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде

Сегодня, 15 июня, в Канаде начнется саммит лидеров стран "Большой семерки", в котором примет участие и украинский президент Владимир Зеленский. О главных темах и ожиданиях от саммита, в частности от новой личной встречи Зеленского с Дональдом Трампом – читайте в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

Главное:

Почему у большинства членов "Большой семерки" есть претензии к США?

Как премьер Канады пытается стать посредником между США и Европой?

Что главное во время встречи Зеленского и Трампа на саммите?

Саммит Большой семерки в Канаде проходит в знаковое для Украины время. С одной стороны, фактический крах потерпела попытка президента США Дональда Трампа завершить войну России против Украины и все больше заметно, как он пытается "соскочить" с этой темы.

С другой стороны, остальные члены "Большой семерки" – Великобритания, Франция, Италия, Германия, Канада и Япония – выступают за продолжение поддержки Украины, хотя им не хватает смелости для активных действий. Показательной в этом плане стала история с отправкой европейского контингента в Украину. Еще в начале года эту инициативу активно обсуждали и даже работали над техническими деталями. Однако сейчас энергии у европейцев стало заметно меньше.

"Европа еще не решила для себя, что она будет с Украиной полностью, если не будет Америки", – сказал во время общения с журналистами накануне саммита президент Владимир Зеленский.

Тем временем в мире происходят и другие процессы, которые могут повлиять на российско-украинскую войну и точно будут обсуждаться на саммите.

Буквально накануне встречи G7 резко обострилась ситуация на Ближнем Востоке – Израиль атаковал ядерные и военные объекты Ирана. В ответ Иран нанес удар по Израилю – эскалация между ними только нарастает. Это в свою очередь создает риски для мировой экономики из-за цен на нефть. Не говоря уже о связанности для Трампа украинского и иранского треков.

Также продолжается торговая война Трампа. Хотя с некоторыми уже удалось договориться. Страны ЕС и Япония все еще ведут переговоры с США по тарифам. До 9 июля США ввели "отсрочку" на введение 50% тарифов на товары из Евросоюза. Как сообщает Financial Times, в Брюсселе все больше обеспокоены тем, что президент США может потребовать от Европы "хорошую торговую сделку" в обмен на поддержку Украины.

Сейчас о консенсусе с Трампом речь не идет в принципе. Источники Bloomberg сообщают, что по итогам саммита не будет общего коммюнике. Вместо единого документа лидеры G7, скорее всего, выпустят отдельные совместные заявления по разным темам.

Такой подход направлен на ослабление напряженности в отношениях с Трампом, которого стремится достичь хозяин саммита – премьер-министр Канады Марк Карни. Впрочем, это соответствует манере его работы, сказала РБК-Украина партнер компании по правительственным связям и коммуникациям Good Politics, экс-советник в канадском парламенте Анна Лачихина.

"У Карни немножечко отличается стиль управления, по сравнению с Джастином Трюдо, предыдущим премьер-министром. Он делает много работы по Украине, и вне публичных заявлений пытается помочь и давить, и находить общий язык с различными партнерами, надеется, что сможет найти такой общий язык во время заседания "Большой семерки", – сказала Лачихина.

По ее словам, новый премьер-министр Канады имеет потенциал стать полноценным посредником между Трампом и европейскими лидерами.

Повестка дня для "Семерки" и Украины

Ключевую роль в формировании повестки дня саммита играет председательствующая в "Семерке" в этом году – Канада. Карни включил в повестку дня "справедливый и прочный мир в Украине" и в других зонах конфликтов.

"Мы пока таких эксплицитных, четких заявлений не слышали. Несмотря на это, известно, что общаясь с членами своей партии, он говорит о том, что Украина должна быть очень высоко в повестке дня и, в принципе, приглашение Зеленского посетить саммит G7 является свидетельством этого", – сказала Лачихина.

Владимир Зеленский и Марк Карни (фото: Getty Images)

В свою очередь президент Украины определил несколько главных для себя тем на саммите: переговорный процесс по завершению войны, санкционная политика и дальнейшая помощь Украине.

"Мы очень близко к важным санкционным решениям. И только в диалоге мы можем найти понимание всех стран, от кого зависит внедрение сильного санкционного шага по остановке или уменьшению возможности финансирования этой войны Путиным", – сказал Зеленский.

Также он сообщил, что во время саммита планируется обсудить восстановление Украины.

Ключевым в контексте давления на РФ остается снижение "ценового потолка" на российскую нефть. Еще в декабре 2022 года G7, Евросоюз и Австралия установили его на уровне 60 долларов за баррель. Логика в том, чтобы заставить Россию продавать свою нефть по ценам, которые ниже рыночных и таким образом уменьшить ее доходы для ведения войны. В то же время ценовой потолок должен был предотвратить резкое падение мировых поставок нефти. Среди прочего, этому способствует тренд на снижение мировых цен на нефть, при котором "ценовой потолок" просто теряет смысл (хотя события на Ближнем Востоке могут развернуть этот тренд).

Практика показала, что потолка в 60 долларов недостаточно. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 20 мая призвал Большую семерку снизить ценовой потолок до 30 долларов за баррель. Однако сомнительно, что "Семерка" пойдет на такое радикальное снижение.

19 мая Reuters сообщало, что ЕС предложит G7 снизить ценовой предел до 50 долларов за баррель. С призывом к снижению выступила и Великобритания. Однако США не хотят снижать потолок, сообщают источники Bloomberg. Собеседники агентства отмечают, что решение о снижении предельной цены на российскую нефть остается за Трампом. Но пока нет никаких изменений в позиции, которую США изложили на встрече министров финансов G7 в начале этого года.

Причин такого сопротивления много – от чисто экономических до политических. Сопротивление Трампа введению санкций и давления на Россию давно известно. В крайнем случае, страны ЕС и Великобритания могут ввести ценовой потолок самостоятельно. Однако без США это будет менее эффективным. Тем более, что Россия научилась обходить ограничения с помощью "теневого флота" танкеров. Собственно, возможность наказывать нарушителей потолка санкциями является ключевой, и здесь только Европа не может справиться.

Встреча с Трампом

На саммите ожидается ряд встреч Владимира Зеленского с его визави. Ключевая среди них – с Дональдом Трампом. Часть тем для разговора Зеленский также уже озвучил. Прежде всего, нужно прояснить позицию Трампа относительно новых санкций против России. Сам президент США отказывается их вводить, но в Сенате есть мощный санкционный законопроект Грэма-Блюменталя. Несмотря на то, что для его принятия голоса есть, конгрессменам нужна окончательная "отмашка" Трампа.

"Надеюсь, что даже если к тому моменту соответствующее решение (по санкциям - ред.) еще не будет принято, мне удастся достичь по крайней мере понимания того, насколько мы близки к этому решению", – заявил Зеленский 12 июня.

В условиях когда у Трампа резко упал интерес к окончанию российско-украинской войны, для Киева важными остаются две вещи.

Первая – сохранение обмена разведанными с Соединенными Штатами. По оценкам Politico, около 80% разведданных Украины поступает от иностранных источников, преимущественно от США, включая данные радаров, спутниковые снимки и предупреждения о российских авиационных или ракетных атаках. В марте этого года США уже прекращали обмен данными на несколько дней, что имело крайне негативные последствия для Украины.

Здесь уже есть хорошие новости. По информации Foreign Policy, администрация Трампа может уменьшить прямую военную помощь Украине, но обмен разведданными останется ключевым элементом поддержки, ведь он не требует значительных финансовых затрат и позволяет США сохранять влияние на ситуацию без прямого участия в конфликте.

Вторая тема для разговора – разрешение Трампа на покупку американского оружия для Украины. Киев не имеет для этого средств, но закупки может осуществлять Европа.

Сейчас Украина еще получает оружие, которое США выделили в последние месяцы президентства Джо Байдена. Последние поступления ожидаются во второй половине июля. В дальнейшем о бесплатном предоставлении оружия всерьез речь не идет. При этом у самой Европы до сих пор нет возможности заменить США, хоть наращивание производства понемногу происходит. Прежде всего, речь идет о ПВО. В частности, министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что его страна готова купить новые комплексы Patriot для Украины.

Лидеры Большой семерки на саммите 2018 года (фото: Getty Images)

Среди прочего, этот вариант позволяет сыграть на меркантильности Трампа. Но против такого решения – опять-таки нежелание Трампа слить Путина. Также свою роль может сыграть ситуация на Ближнем Востоке и необходимость поставлять оружие Израилю.

"На сегодня у нас есть пакет оружия, который мы бы хотели купить у американской стороны. Об этом пакете мы можем договориться только на уровне президентов", – сказал Зеленский накануне саммита.

Очевидно, этот саммит станет одной из самых решительных попыток Украины и ее союзников (фактически, всех других, кроме США, членов G7) наконец склонить Трампа к решительным действиям против России. Предыдущая личная встреча украинского и американского президентов в Ватикане позволила окончательно перевернуть страницу со скандалом в Белом доме. Нынешняя встреча может стать следующим шагом в правильном направлении – по крайней мере, такие надежды есть в киевских властных кабинетах.