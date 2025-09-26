ua en ru
Пт, 26 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна готова приєднатися до європейського проєкту "Стіни дронів", - Шмигаль

Україна, П'ятниця 26 вересня 2025 17:16
UA EN RU
Україна готова приєднатися до європейського проєкту "Стіни дронів", - Шмигаль Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Україна готова взяти участь у європейському оборонному проєкті створення "Стіни дронів", який повинен захищати Європу від загрози російських ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Ми вже зараз прагнемо та можемо відігравати активну роль у захисті Європи від російської дронової загрози", - запевнив міністр.

За словами Шмигаля, під час обговорення проєкту на засіданні 26 вересня сторони зосередилися на конкретних кроках реалізації задуму. "Стіна дронів" повинна створити "принципово нову оборонну екосистему в Європі" - а Україна готова стати її частиною.

"Розраховуємо на підписання спільної з нашими партнерами декларації уже в жовтні. Зі свого боку вже зараз готові відправляти технічні команди для підготовки груп, які стануть частиною "Стіни дронів", - зазначив Шмигаль.

Внеском України стануть досвід збиття російських дронів та участь у проєкті українських виробників безпілотників, оскільки українські розробки зараз одні з найкращих у світі.

"Агресор вже здійснив навмисні провокації проти Данії, Польщі, країн Балтії. ЄС має бути готовим рішуче відповісти на таку ескалацію. І роль України тут - ключова", - резюмував міністр.

Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль

Зазначимо, планувалося, що на засіданні 26 вересня запросять лише сім прикордонних держав Євросоюзу - Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Румунію та Болгарію. Також на засіданні були присутні представники НАТО та України.

Несподівано до першого обговорення щодо "Стіни дронів" вирішила приєднатися Словаччина. А 26 вересня стало відомо, що в обговоренні взяла участь також Угорщина. Обидві країни раніше не планували допускати до проєкту через їхню проросійську позицію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Україна Дрони
Новини
У Повітряних силах з'явиться новий рід військ: Сирський поділився подробицями
У Повітряних силах з'явиться новий рід військ: Сирський поділився подробицями
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"