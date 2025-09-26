Україна готова приєднатися до європейського проєкту "Стіни дронів", - Шмигаль

Україна готова взяти участь у європейському оборонному проєкті створення "Стіни дронів", який повинен захищати Європу від загрози російських ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Ми вже зараз прагнемо та можемо відігравати активну роль у захисті Європи від російської дронової загрози", - запевнив міністр.

За словами Шмигаля, під час обговорення проєкту на засіданні 26 вересня сторони зосередилися на конкретних кроках реалізації задуму. "Стіна дронів" повинна створити "принципово нову оборонну екосистему в Європі" - а Україна готова стати її частиною.

"Розраховуємо на підписання спільної з нашими партнерами декларації уже в жовтні. Зі свого боку вже зараз готові відправляти технічні команди для підготовки груп, які стануть частиною "Стіни дронів", - зазначив Шмигаль.

Внеском України стануть досвід збиття російських дронів та участь у проєкті українських виробників безпілотників, оскільки українські розробки зараз одні з найкращих у світі.

"Агресор вже здійснив навмисні провокації проти Данії, Польщі, країн Балтії. ЄС має бути готовим рішуче відповісти на таку ескалацію. І роль України тут - ключова", - резюмував міністр.