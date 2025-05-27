Украина готова к перемирию, но Россия отвечает ракетами, - Сибига

Украина полностью готова к перемирию и прекратить огонь. Однако Россия отвечает на это ракетными атаками.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Haqqin .

Журналист заговорил о том что американские СМИ, со ссылкой на инсайдерскую информацию, называют конкретную дату установления режима прекращения огня - июль. У Сибиги спросили, почему речь именно об этом месяце.

"Я скажу о позиции Украины. Наша страна готова прекратить огонь даже завтра. Повторю, мы готовы. Мяч на российской стороне. Они должны сказать: "Да!" Но их ответ - это усиление ракетного террора. Мы предлагаем мир, а они отвечают ракетами. С нашей стороны проблем нет. Мы готовы к 30/60/90-дневному заключению перемирия. Сколько угодно", - ответил министр.

Инициатива Кремля о меморандуме и реакция Украины

19 мая, после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готова начать работу с Украиной над меморандумом, который может стать основой для будущего мирного договора.

По словам Путина, он и Трамп согласились, что Россия внесет свои предложения и будет работать с Киевом над документом, который будет определять ключевые принципы возможного соглашения.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Трамп и Путин обсуждали идею такого меморандума, который потенциально может быть одобрен в двустороннем формате. Он добавил, что этот документ способен стать основой для "карты пути" к завершению войны.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что о конкретных сроках подготовки меморандума "речь не идет и идти не может".

23 мая Зеленский отметил, что за неделю российская сторона так и не представила ни одного проекта меморандума, и раскритиковал затягивание со стороны Москвы.