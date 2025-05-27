Украина готова к перемирию, но Россия отвечает ракетами, - Сибига
Украина полностью готова к перемирию и прекратить огонь. Однако Россия отвечает на это ракетными атаками.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Haqqin.
Журналист заговорил о том что американские СМИ, со ссылкой на инсайдерскую информацию, называют конкретную дату установления режима прекращения огня - июль. У Сибиги спросили, почему речь именно об этом месяце.
"Я скажу о позиции Украины. Наша страна готова прекратить огонь даже завтра. Повторю, мы готовы. Мяч на российской стороне. Они должны сказать: "Да!" Но их ответ - это усиление ракетного террора. Мы предлагаем мир, а они отвечают ракетами. С нашей стороны проблем нет. Мы готовы к 30/60/90-дневному заключению перемирия. Сколько угодно", - ответил министр.
Инициатива Кремля о меморандуме и реакция Украины
19 мая, после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готова начать работу с Украиной над меморандумом, который может стать основой для будущего мирного договора.
По словам Путина, он и Трамп согласились, что Россия внесет свои предложения и будет работать с Киевом над документом, который будет определять ключевые принципы возможного соглашения.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Трамп и Путин обсуждали идею такого меморандума, который потенциально может быть одобрен в двустороннем формате. Он добавил, что этот документ способен стать основой для "карты пути" к завершению войны.
В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что о конкретных сроках подготовки меморандума "речь не идет и идти не может".
23 мая Зеленский отметил, что за неделю российская сторона так и не представила ни одного проекта меморандума, и раскритиковал затягивание со стороны Москвы.
Глава МИД РФ Лавров заявил, что Москва готовит для Киева проект документа, где будут указаны ее требования для мира. Его якобы планируют передать после завершения обмена пленными "1000 на 1000".
В свою очередь 23 мая глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал, что украинская сторона готовит свое видение перемирия и ожидает предложений от России.
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