Україна готова до перемир'я, але Росія відповідає ракетами, - Сибіга
Україна повністю готова до перемир'я та припинити вогонь. Однак Росія відповідає на це ракетними атаками.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Haqqin.
Журналіст заговорив про те що американські ЗМІ, з посиланням на інсайдерську інформацію, називають конкретну дату встановлення режиму припинення вогню - липень. У Сибіги запитали, чому мова саме про цей місяць.
"Я скажу про позицію України. Наша країна готова припинити вогонь навіть завтра. Повторю, ми готові. М'яч на російській стороні. Вони мають сказати: "Так!" Але їх відповідь - це посилення ракетного терору. Ми пропонуємо мир, а вони відповідають ракетами. З нашого боку проблем немає. Ми готові до 30/60/90-денного укладення перемир'я. Скільки завгодно", - відповів міністр.
Ініціатива Кремля про меморандум і реакція України
19 травня, після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова розпочати роботу з Україною над меморандумом, який може стати основою для майбутнього мирного договору.
За словами Путіна, він та Трамп погодилися, що Росія внесе свої пропозиції й працюватиме з Києвом над документом, який визначатиме ключові принципи можливої угоди.
У відповідь президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Трамп і Путін обговорювали ідею такого меморандуму, який потенційно може бути схвалений у двосторонньому форматі. Він додав, що цей документ здатен стати основою для "мапи шляху" до завершення війни.
Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що про конкретні терміни підготовки меморандуму "не йдеться і йти не може".
23 травня Зеленський наголосив, що за тиждень російська сторона так і не представила жодного проєкту меморандуму, і розкритикував затягування з боку Москви.
Глава МЗС РФ Лавров заявив, що Москва готує для Києва проєкт документа, де будуть вказані її вимоги для миру. Його начебто планують передати після завершення обміну полоненими "1000 на 1000".
Своєю чергою 23 травня глава МЗС України Андрій Сибіга розповів, що українська сторона готує своє бачення перемир'я та очікує пропозицій від Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.