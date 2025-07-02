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Украина готова покупать или арендовать системы ПВО у партнеров, - Сибига

Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина может купить или арендовать системы противовоздушной обороны у других стран, чтобы усилить защиту от постоянных атак России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Telegram.

Сибига рассказал, что только в июне Россия выпустила по Украине более 330 ракет, в том числе почти 80 баллистических. Оккупанты атаковали мирные города и общины. Также враг использовал более 5 тысяч ударных дронов и 5 тысяч управляемых авиабомб. 

"Этот масштаб террора показывает, что Россия грубо отвергает мирные усилия под руководством США и призыв к прекращению убийств как первого шага к мирному урегулированию", - добавил министр. 

Он отметил, что Россию можно вынудить остановить войну только при помощи усиления давления на Москву и укрепления Украины. 

"Такое огромное количество дронов, бомб и ракет, особенно баллистических, доказывает необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины. Нам нужно больше систем и боеприпасов. Мы также готовы покупать или арендовать их", - обратил внимание Сибига. 

Министр призвал также увеличить инвестиции в производство в Украине. Речь о дронах-перехватчиках и средствах ПВО. 

Глава МИД напомнил, что, согласно данным ООН, количество жертв среди гражданских в результате российских ударов в Украине выросла на 37% за последние полгода. 

Приостановка помощи от США

Напомним, ранее стало известно, что США приостановили поставки в Украину ракет для систем Patriot и артиллерийских снарядов.

Как объяснил посол США при НАТО Мэттью Витакер, это связано с тем, что США хотят быть готовыми к обороне и в первую очередь заботятся о своих возможностях.

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