Украина готова покупать или арендовать системы ПВО у партнеров, - Сибига

Сибига рассказал, что только в июне Россия выпустила по Украине более 330 ракет, в том числе почти 80 баллистических. Оккупанты атаковали мирные города и общины. Также враг использовал более 5 тысяч ударных дронов и 5 тысяч управляемых авиабомб.

"Этот масштаб террора показывает, что Россия грубо отвергает мирные усилия под руководством США и призыв к прекращению убийств как первого шага к мирному урегулированию", - добавил министр.

Он отметил, что Россию можно вынудить остановить войну только при помощи усиления давления на Москву и укрепления Украины.

"Такое огромное количество дронов, бомб и ракет, особенно баллистических, доказывает необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины. Нам нужно больше систем и боеприпасов. Мы также готовы покупать или арендовать их", - обратил внимание Сибига.

Министр призвал также увеличить инвестиции в производство в Украине. Речь о дронах-перехватчиках и средствах ПВО.

Глава МИД напомнил, что, согласно данным ООН, количество жертв среди гражданских в результате российских ударов в Украине выросла на 37% за последние полгода.