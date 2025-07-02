Україна готова купувати або орендувати системи ППО у партнерів, - Сибіга

Сибіга розповів, що тільки в червні Росія випустила по Україні понад 330 ракет, зокрема майже 80 балістичних. Окупанти атакували мирні міста та громади. Також ворог використав понад 5 тисяч ударних дронів і 5 тисяч керованих авіабомб.

"Цей масштаб терору показує, що Росія грубо відкидає мирні зусилля під проводом США та заклик до припинення вбивств як першого кроку до мирного врегулювання", - додав міністр.

Він зазначив, що Росію можна змусити зупинити війну тільки за допомогою посилення тиску на Москву і зміцнення України.

"Така величезна кількість дронів, бомб і ракет, особливо балістичних, доводить необхідність подальшого посилення протиповітряної оборони України. Нам потрібно більше систем і боєприпасів. Ми також готові купувати або орендувати їх", - звернув увагу Сибіга.

Міністр закликав також збільшити інвестиції у виробництво в Україні. Йдеться про дрони-перехоплювачі та засоби ППО.

Глава МЗС нагадав, що, згідно з даними ООН, кількість жертв серед цивільних унаслідок російських ударів в Україні зросла на 37% за останні півроку.