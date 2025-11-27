Украина готова. Глава "Укрэнерго" назвал худший сценарий ударов РФ по энергетике

"Худший сценарий мы уже проходили и знаем, что это такое. Цель агрессора - полностью обесточить энергосистему, довести ее до блэкаута. Это было в 2022 году, но тогда мы справились достаточно быстро, хотя, конечно, никто не готовился к тому, что нас будут так массированно атаковать. На текущий момент цель РФ такая же - оставить Украину без света, воды, но мы более готовы. Как "Укрэнерго", так и электростанции", - подчеркнул Зайченко.

Он уточнил, что речь об инженерной защите, противовоздушной обороне. Также были отработан порядок действий персонала, чтобы предотвратить потерю устойчивости энергосистему превентивно - это приоритетная цель.

Также, по словам главы "Укрэнерго", в Украине отключений света стало меньше, поскольку темпы восстановления энергообъектов достаточно высоки. При этом у энергетиков есть необходимое резервное оборудование, которое предоставили партнеры.