Украина готова. Глава "Укрэнерго" назвал худший сценарий ударов РФ по энергетике

Худший сценарий российских атак на энергообъекты - это блэкаут. Но украинские энергетики уже более подготовлены к такому развитию событий.
Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Худший сценарий мы уже проходили и знаем, что это такое. Цель агрессора - полностью обесточить энергосистему, довести ее до блэкаута. Это было в 2022 году, но тогда мы справились достаточно быстро, хотя, конечно, никто не готовился к тому, что нас будут так массированно атаковать. На текущий момент цель РФ такая же - оставить Украину без света, воды, но мы более готовы. Как "Укрэнерго", так и электростанции", - подчеркнул Зайченко.
Он уточнил, что речь об инженерной защите, противовоздушной обороне. Также были отработан порядок действий персонала, чтобы предотвратить потерю устойчивости энергосистему превентивно - это приоритетная цель.
Также, по словам главы "Укрэнерго", в Украине отключений света стало меньше, поскольку темпы восстановления энергообъектов достаточно высоки. При этом у энергетиков есть необходимое резервное оборудование, которое предоставили партнеры.
Напомним, Россия фактически каждую неделю проводит массированные удары по энергетическим объектам Украины. Для этого враг использует как различные ракеты, так и ударные беспилотники.
В частности, россияне провели массированный удар по Украине в ночь на 25 ноября. Тогда враг использовал 14 ракет и более 430 беспилотников.
В Министерстве энергетики рассказали, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли ключевые элементы энергетической системы.