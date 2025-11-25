ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Летели "Кинжалы", "Искандеры" и не только: ПВО сбила более 450 ракет и дронов

Вторник 25 ноября 2025 10:29
UA EN RU
Летели "Кинжалы", "Искандеры" и не только: ПВО сбила более 450 ракет и дронов Фото: ПВО сбила более 450 ракет и дронов
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 25 ноября Россия атаковала Украину 22 ракетами различных типов и 460 ударными дронами. Силам ПВО удалось перехватить 14 ракет и более 430 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как проинформировали военные, с вечера российские захватчики нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг применил ударные беспилотники и ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 486 средств воздушного нападения - 22 ракет и 464 БПЛА различных типов:

  • 464 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым (около 250 из них - "Шахеды");
  • 4 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (район пуска: Рязанская область);
  • 7 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: Курская область);
  • 8 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
  • 3 баллистических ракет "Искандер-М" (район пуска: Брянская область).

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 10:00 украинская ПВО смогла сбить или подавить 452 воздушные цели, среди них:

  • 438 вражеских дронов типа Shahed и Гербера (другие типы);
  • 1 ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 5 крылатых ракет "Искандер-К";
  • 5 ракет "Калибр";
  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М".

"Зафиксировано попадание ракет и 26 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях", - говорится в сообщении.

Летели &quot;Кинжалы&quot;, &quot;Искандеры&quot; и не только: ПВО сбила более 450 ракет и дронов

Обстрел Украины

Напомним, в ночь на 25 ноября Россия дважды нанесла массированные удары по столице. Около часа ночи Киев атаковали десятками крылатых ракет "Калибр", запущенных с моря, а также баллистическими ракетами наземного базирования и аэробаллистическими "Кинжалами", выпущенными с МиГ-31К.

Утром враг повторил атаку, снова применив "Кинжалы" и крылатые ракеты "Искандер-К".

После двух волн ударов в столице погибли шесть человек, более десяти получили ранения. Двое погибли в результате ночной атаки, еще четверо - во время утреннего обстрела.

Также сегодня ночью под ударом российских беспилотников находилась и Одесская область. В результате обстрела возникло несколько пожаров, есть раненые.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война в Украине Ракеты Дрони
Новости
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины