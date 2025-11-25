Летели "Кинжалы", "Искандеры" и не только: ПВО сбила более 450 ракет и дронов

В ночь на 25 ноября Россия атаковала Украину 22 ракетами различных типов и 460 ударными дронами. Силам ПВО удалось перехватить 14 ракет и более 430 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Зафиксировано попадание ракет и 26 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях", - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 украинская ПВО смогла сбить или подавить 452 воздушные цели , среди них:

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 486 средств воздушного нападения - 22 ракет и 464 БПЛА различных типов :

Как проинформировали военные, с вечера российские захватчики нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг применил ударные беспилотники и ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

Обстрел Украины

Напомним, в ночь на 25 ноября Россия дважды нанесла массированные удары по столице. Около часа ночи Киев атаковали десятками крылатых ракет "Калибр", запущенных с моря, а также баллистическими ракетами наземного базирования и аэробаллистическими "Кинжалами", выпущенными с МиГ-31К.

Утром враг повторил атаку, снова применив "Кинжалы" и крылатые ракеты "Искандер-К".

После двух волн ударов в столице погибли шесть человек, более десяти получили ранения. Двое погибли в результате ночной атаки, еще четверо - во время утреннего обстрела.

Также сегодня ночью под ударом российских беспилотников находилась и Одесская область. В результате обстрела возникло несколько пожаров, есть раненые.