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Украина готова помочь Франции с лесными пожарами, - Зеленский

14:16 29.07.2026 Ср
2 мин
Президенты обсудили, что именно можно сделать уже сейчас
aimg Юлия Капитонова
Украина готова помочь Франции с лесными пожарами, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Украина готова помочь Франции потушить масштабные пожары, которые сейчас бушуют в стране.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

29 июля глава государства раскрыл подробности своего телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"Эмманюэль рассказал о масштабных пожарах во Франции. Украина всегда готова помочь тем, кто помогает нам в эти годы нашей борьбы против российской агрессии. Предложил Франции необходимую помощь", - рассказал Зеленский.

По его словам, украинские специалисты могут присоединиться к тушению пожаров.

Кроме того, президент Украины рассказал Макрону детали встреч в Белом доме и Сенате США.

По мнению Зеленского, важно использовать каждый шанс, способный приблизить Украину к миру, а также скоординировать общие шаги.

"Говорили также подробно о подготовке к зиме - поставках пакетов для ПВО и энергетики, в которых мы нуждаемся. Франция будет работать над поиском решений, чтобы поддержать Украину", - подытожил Зеленский.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Макрон созвал кризисное совещание из-за масштабных пожаров во Франции.

Кроме того, мы сообщали, что в стране горят десятки тысяч гектаров леса, а людей эвакуируют.

На фоне последних событий синоптики предупредили о возвращении экстремальной жары. Это означает, что во Франции риск новых пожаров остается очень высоким.

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