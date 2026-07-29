Украина готова помочь Франции с лесными пожарами, - Зеленский
Украина готова помочь Франции потушить масштабные пожары, которые сейчас бушуют в стране.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
29 июля глава государства раскрыл подробности своего телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
"Эмманюэль рассказал о масштабных пожарах во Франции. Украина всегда готова помочь тем, кто помогает нам в эти годы нашей борьбы против российской агрессии. Предложил Франции необходимую помощь", - рассказал Зеленский.
По его словам, украинские специалисты могут присоединиться к тушению пожаров.
Кроме того, президент Украины рассказал Макрону детали встреч в Белом доме и Сенате США.
По мнению Зеленского, важно использовать каждый шанс, способный приблизить Украину к миру, а также скоординировать общие шаги.
"Говорили также подробно о подготовке к зиме - поставках пакетов для ПВО и энергетики, в которых мы нуждаемся. Франция будет работать над поиском решений, чтобы поддержать Украину", - подытожил Зеленский.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Макрон созвал кризисное совещание из-за масштабных пожаров во Франции.
Кроме того, мы сообщали, что в стране горят десятки тысяч гектаров леса, а людей эвакуируют.
На фоне последних событий синоптики предупредили о возвращении экстремальной жары. Это означает, что во Франции риск новых пожаров остается очень высоким.