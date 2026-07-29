Украина готова помочь Франции с лесными пожарами, - Зеленский

Украина готова помочь Франции потушить масштабные пожары, которые сейчас бушуют в стране.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

29 июля глава государства раскрыл подробности своего телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"Эмманюэль рассказал о масштабных пожарах во Франции. Украина всегда готова помочь тем, кто помогает нам в эти годы нашей борьбы против российской агрессии. Предложил Франции необходимую помощь", - рассказал Зеленский.

По его словам, украинские специалисты могут присоединиться к тушению пожаров.

Кроме того, президент Украины рассказал Макрону детали встреч в Белом доме и Сенате США.

По мнению Зеленского, важно использовать каждый шанс, способный приблизить Украину к миру, а также скоординировать общие шаги.

"Говорили также подробно о подготовке к зиме - поставках пакетов для ПВО и энергетики, в которых мы нуждаемся. Франция будет работать над поиском решений, чтобы поддержать Украину", - подытожил Зеленский.