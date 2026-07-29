Масштабные пожары охватили Францию: горят десятки тысяч гектаров леса, людей эвакуируют

На юго-западе Франции власти эвакуировали почти четыре тысячи человек из туристических районов Атлантического побережья из-за масштабных лесных пожаров. Ситуацию может усугубить новая волна жары, которая ожидается в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Эвакуацию объявили в районе курорта Лакано западнее Бордо, где пожарные продолжают сдерживать большое возгорание. По данным французских властей, огонь в департаменте Жиронда уже охватил около 42 тысяч гектаров – площадь, примерно в четыре раза превышающую территорию Парижа.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию самым серьезным кризисом такого типа со времен Второй мировой войны.

В то же время синоптики прогнозируют возвращение экстремальной жары, из-за чего риск новых возгораний остается очень высоким.

Пожары продолжаются и в других регионах Франции, в частности, в департаменте Вар, хотя там спасателям удалось частично взять огонь под контроль.

Пожары в Испании

Тем временем в Испании наибольшее беспокойство вызывает масштабный пожар в провинции Авила, который уже стал крупнейшим в истории страны. Она охватила около 50 тысяч гектаров.

По информации издания, за последнюю неделю из-за лесных пожаров во Франции, Испании и Италии были вынуждены покинуть свои дома или места отдыха около 330 тысяч человек.

В некоторых районах Испании, где ситуация улучшилась, власти уже начали постепенно отменять приказы об эвакуации.