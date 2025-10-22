RU

Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украина готова к дипломатии с РФ, но не при условиях выхода из своих территорий, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина готова к переговорам с Россией, но не собирается ради этого выходить со своих территорий. Нужно больше давления на Кремль, чтобы заставить его пойти на переговоры.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Швеции.

Зеленский отметил, что Украина поддерживает прекращение огня, о чем уже говорила. Но, во-первых, не при условии выхода со своих территорий - подарков агрессору не будет, - а во-вторых, сначала нужны гарантии безопасности, о чем был разговор с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы поддерживаем вопрос прекращения огня, мы готовы к переходу к дипломатии, но не при условиях, что мы должны откуда-то выходить, даря агрессору свою территорию. Это не о километрах, это о наших людях и идентичности, это наша территориальная целостность", - пояснил президент.

Также Зеленский заявил, что Украина не видит никакой дипломатической готовности России идти на реальные переговоры. Все, что делает Кремль - пытается своими звонками отложить реально важные решения США и Европы.

"Как то введение санкций или передачу/продажу "Томагавков" Украине. Таким образом они просто откладывают безусловные решения, которые являются элементом давления на Россию", - резюмировал президент.

 

Напомним, чуть ранее Зеленский заявил, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией при условии, что отправной точкой будет линия фронта. Но Москва не хочет диалога - Кремль торгуется, ускользает и пытается "соскочить" с темы мира.

Между тем главный "миротворец", президент США Дональд Трамп, несмотря на все неудачи на поле примирения Киева и Москвы, по неизвестной причине считает, что ему удастся урегулировать войну России против Украины и мир "приближается".

Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияУкраинаМирные переговоры