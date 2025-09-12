Украина готова делиться опытом с НАТО и сделать вклад в общую оборону, - Зеленский

Украина будет обучать польских военных сбивать дроны

Напомним, после атаки российских дронов на восточные регионы Польши 10 сентября, министры иностранных дел стран Люблинского треугольника призвали партнеров срочно усилить ПВО Украины в связи с эскалацией войны и напряженности ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта для сотрудничества для сбивания всех видов дронов.

В Минобороны Польши сообщали, что запланированные тренинги по сбиванию дронов для украинских и польских специалистов состоятся на территории Польши. Сейчас стороны согласовывают формат и направления сотрудничества.

Сегодня министр иностранных дел Украины рассказал, что 18 сентября в Украину прибудет делегация военных из Польши. Они будут учиться у украинских защитников сбивать российские дроны.

НАТО запускает операцию "Восточный часовой"

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что НАТО начинает операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

По его словам, миссия, которая начнется сегодня вечером, будет включать ряд ресурсов, включая воздушные и наземные базы.

Союзники, включая Данию, Францию, Великобританию и Германию, уже взяли на себя обязательства по участию в миссии, другие также планируют присоединиться.

Однако операция "Восточный страж" не предусматривает интеграции с украинской ПВО.