Украина готова делиться опытом с НАТО и сделать вклад в общую оборону, - Зеленский

Украина готова поделиться своим опытом сбивания вражеских дронов с НАТО и сделать вклад в общую оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Как рассказал Зеленский сегодня он встретился с советниками лидеров Великобритании, Германии, Франции и Италии, чтобы поблагодарить за поддержку Украины и наработки гарантий безопасности.
Президент подчеркнул, что Россия не только не демонстрирует никакого желания заканчивать войну, но и прибегает к эскалации, к реальным угрозам Европе, запуская свои дроны по Польше. Поэтому, по его словам, нужно как можно быстрее завершить наработку гарантий безопасности.
"Также обсудили готовность нашего государства поделиться опытом и внести вклад в общую оборону НАТО. Мы предлагаем совместно перехватывать все российские цели", - отметил Зеленский.
Напомним, после атаки российских дронов на восточные регионы Польши 10 сентября, министры иностранных дел стран Люблинского треугольника призвали партнеров срочно усилить ПВО Украины в связи с эскалацией войны и напряженности ситуации.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта для сотрудничества для сбивания всех видов дронов.
В Минобороны Польши сообщали, что запланированные тренинги по сбиванию дронов для украинских и польских специалистов состоятся на территории Польши. Сейчас стороны согласовывают формат и направления сотрудничества.
Сегодня министр иностранных дел Украины рассказал, что 18 сентября в Украину прибудет делегация военных из Польши. Они будут учиться у украинских защитников сбивать российские дроны.
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что НАТО начинает операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.
По его словам, миссия, которая начнется сегодня вечером, будет включать ряд ресурсов, включая воздушные и наземные базы.
Союзники, включая Данию, Францию, Великобританию и Германию, уже взяли на себя обязательства по участию в миссии, другие также планируют присоединиться.
Однако операция "Восточный страж" не предусматривает интеграции с украинской ПВО.