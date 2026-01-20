"Украина не позволит равнять себя с агрессором": МИД высказал претензии Красному Кресту

Как пишет РБК-Украина , об этом в своем Telegram-канале МИД Украины.

Встреча состоялась 20 января по поручению министра иностранных дел Андрея Сибиги, во время которой украинская сторона выразила глубокое разочарование публичным заявлением регионального директора МККК от 14 января. В нем, по оценке МИД, фактически был поставлен знак равенства между ответственностью России как государства-агрессора и Украины, которая защищает себя и своих граждан.

В министерстве отметили, что такие формулировки недопустимы. Украина действует исключительно в рамках международного права и наносит удары только по законным военным целям, реализуя свое право на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

В МИД подчеркнули, что любые попытки приравнивать действия жертвы агрессии и агрессора являются аморальными и искажают реальную картину войны. Киев ожидает от МККК более четкой позиции и корректной публичной коммуникации относительно причин гуманитарных страданий в Украине.

Отдельно украинская сторона призвала Комитет активизировать усилия для получения беспрепятственного доступа к украинским военнопленным и гражданским, которых незаконно удерживает Россия. Именно это, отметили в МИД, должно быть одним из ключевых приоритетов организации.

Представители МККК признали неуместность попыток уравнивать ответственность сторон и согласились с необходимостью изменить коммуникационные подходы. Хуан-Педро Шерер заверил, что команда МККК в Киеве хорошо понимает реальную гуманитарную ситуацию и на собственном опыте ощущает последствия российских атак.

По итогам встречи стороны договорились усилить диалог и продолжить контакты. Речь идет, в частности, о визитах и дополнительных консультациях, которые должны помочь МККК глубже осознать масштабы гуманитарного кризиса в Украине и активнее работать над доступом к пленным и удерживаемым гражданским лицам.