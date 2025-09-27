Россия скрывает замученных и больных украинцев от Красного Креста, - ОБСЕ

Красный Крест не получает полного доступа к украинским военнопленным, которых удерживают в России и на временно оккупированных территориях. Россияне часто демонстрируют миссионерам пленных в более или менее удовлетворительном состоянии.

Члены независимой экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ обнародовали отчет о нарушениях и преступлениях РФ в обращении с украинскими военнопленными.

В документе фиксируются многочисленные нарушения норм международного права со стороны агрессора.

Ограничение доступа и формата общения

Так, один из членов миссии, - профессор Эрве Асенсио (Франция), - отметил, что Комитету сотрудничество с Россией является чрезвычайно сложным, хотя определенный обмен информацией все же происходит.

"Мы считаем, что Международный комитет Красного Креста (МККК) выполняет сложную работу, но, к сожалению, есть свидетельства, что организация не имеет свободного доступа к местам содержания", - сказал Асенсио.

По его словам, отдельные визиты таки происходили, но без возможности видеть всех пленных, а количество разрешений было недостаточным, чтобы охватить все учреждения.

Профессор Вероника Белкова (Чехия) отметила, что нынешняя ситуация несколько лучше, чем раньше, но все равно далека от стандартов, которых требует международное право.

Она напомнила, что миссия МККК заключается в двух ключевых задачах: посещении военнопленных и сборе информации о них через национальные информационные бюро.

"Известно, что определенные визиты в российские места содержания украинских пленных происходят, но доступ часто ограничивают: представителям МККК часто не позволяют посещать все места содержания или разговаривать с пленными наедине, хотя это должно быть правилом", - подчеркнула она.

Закрытое российское Бюро

Также Белкова обратила внимание на "закрытый" характер работы российского Национального информационного бюро.

Она пояснила, что в каждом государстве, которое участвует в войне, должно функционировать бюро для сбора данных о пленных противника. В Украине такое бюро создано, оно собирает информацию, в том числе и о российских военнопленных.

Россия же объявила о создании своего бюро в феврале-марте 2022 года под эгидой Минобороны, которое якобы передает списки в Центральное агентство по розыску МККК для дальнейшей передачи Украине. Однако эти списки неполные.

"Данные об украинском бюро легко найти в открытом доступе, оно даже имеет собственный сайт. А вот сведений о российском бюро практически нет - только телефонный номер для родственников пленных", - отметила Белкова.

Подставная демонстрация

Шведский профессор Марк Кламберг, ссылаясь на свидетельства бывших украинских пленных, отметил, что российские власти во время визитов МККК демонстрировали только тех, кто был в относительно хорошем состоянии.

"К тем, кто был болен или подвергся жестокому обращению, МККК не имело доступа. Это подтверждается как отчетами, так и свидетельствами пленных. Все контролировалось российскими властями, хотя МККК должен иметь свободный доступ", - подчеркнул он.