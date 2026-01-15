ua en ru
Сибига раскритиковал Красный Крест за приравнивание атак по Украине и РФ

Четверг 15 января 2026 16:09
Сибига раскритиковал Красный Крест за приравнивание атак по Украине и РФ Фото: Глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Яна Коваль

Глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал Международный комитет Красного Креста за попытку приравнять удары РФ по украинским городам к ситуации в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на реакцию министра иностранных дел в сети X.

Глава МИД прокомментировал публикацию МККК, в которой организация выразила обеспокоенность ударами по критической инфраструктуре, которые оставили миллионы людей без света и тепла.

В частности, в сообщении Красного Креста перечислялись как украинские города (Киев, Днепр), так и Белгород, а также Донецк - город, который находится под российской оккупацией.

"Нападения, наносящие несоразмерный ущерб гражданскому населению, в частности путем лишения его доступа к основным услугам. Такие необходимые для выживания вещи, как электричество и отопление, сейчас запрещены", - сделал заявление Международный комитет Красного Креста.

В свою очередь, глава МИД Украины ответил на заявление, назвав его "позорным". Сибига акцентировал, что ложная моральная эквивалентность между агрессором и страной, которая защищается, является неприемлемой.

"В отличие от России, Украина действует в рамках международного гуманитарного права и нашего неотъемлемого права на самооборону", - отметил украинский министр.

По словам Сибиги, репутация МККК находится в кризисе в результате таких заявлений, которые отбеливают российские военные преступления и еще больше подрывают доверие к организации, особенно учитывая ее длительную неспособность обеспечить систематический доступ к украинским военнопленным и гражданским лицам, незаконно удерживаемым Россией.

"Глава делегации МККК Украины будет вызван в Министерство иностранных дел для объяснений. Я также приглашаю людей, которые написали и одобрили это заявление, оставить свои теплые офисы, приехать в Украину и провести день в холодном доме. Возможно, к ним вернется ощущение реальности", - подытожил в заметке глава МИД.

Напомним, Международный комитет Красного Креста уже неоднократно сталкивался с критикой, особенно из-за невозможности обеспечить полноценную защиту украинцев в плену РФ. Согласно отчету миссии ОБСЕ, Россия до сих пор не предоставляет организации полного доступа к военнопленным на своей территории и в оккупации.

Часто представителям миссии демонстрируют только тех пленных, которые находятся в удовлетворительном состоянии, чтобы скрыть многочисленные нарушения международного права. По словам чешского профессора Вероники Белковой, хотя определенный прогресс в работе МККК есть, ситуация все еще далека от мировых стандартов. Основными задачами комитета остаются регулярные визиты в места содержания и сбор официальной информации о состоянии и местонахождении каждого защитника.

