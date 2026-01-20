"Україна не дозволить рівняти себе з агресором": МЗС висловило претензії Червоному Хресту

Як пише РБК-Україна , про це в своєму Telegram-каналі МЗС України.

Зустріч відбулася 20 січня за дорученням міністра закордонних справ Андрія Сибіги, під час якої українська сторона висловила глибоке розчарування публічною заявою регіонального директора МКЧХ від 14 січня. У ній, за оцінкою МЗС, фактично було поставлено знак рівності між відповідальністю Росії як держави-агресора та України, яка захищає себе і своїх громадян.

У міністерстві наголосили, що такі формулювання є неприпустимими. Україна діє виключно в межах міжнародного права та завдає ударів лише по законних військових цілях, реалізуючи своє право на самооборону відповідно до Статуту ООН.

У МЗС підкреслили, що будь-які спроби прирівнювати дії жертви агресії та агресора є аморальними й викривляють реальну картину війни. Київ очікує від МКЧХ чіткішої позиції та коректної публічної комунікації щодо причин гуманітарних страждань в Україні.

Окремо українська сторона закликала Комітет активізувати зусилля для отримання безперешкодного доступу до українських військовополонених і цивільних, яких незаконно утримує Росія. Саме це, наголосили в МЗС, має бути одним із ключових пріоритетів організації.

Представники МКЧХ визнали недоречність спроб зрівнювати відповідальність сторін і погодилися з необхідністю змінити комунікаційні підходи. Хуан-Педро Шерер запевнив, що команда МКЧХ у Києві добре розуміє реальну гуманітарну ситуацію та на власному досвіді відчуває наслідки російських атак.

За підсумками зустрічі сторони домовилися посилити діалог і продовжити контакти. Йдеться, зокрема, про візити та додаткові консультації, які мають допомогти МКЧХ глибше усвідомити масштаби гуманітарної кризи в Україні та активніше працювати над доступом до полонених і утримуваних цивільних осіб.