"Україна не дозволить рівняти себе з агресором": МЗС висловило претензії Червоному Хресту

Україна, Вівторок 20 січня 2026 18:03
"Україна не дозволить рівняти себе з агресором": МЗС висловило претензії Червоному Хресту Фото: в МЗС України прибув глава місії МКЧХ Хуан-Педро Шерер (acebook.com/UkraineMFA)
Автор: Оксана Гапончук

МЗС України викликало главу Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста Хуана-Педро Шерера на розмову через неприйнятні заяви із прирівнюванням відповідальності Росії та України.

Як пише РБК-Україна, про це в своєму Telegram-каналі МЗС України.

Зустріч відбулася 20 січня за дорученням міністра закордонних справ Андрія Сибіги, під час якої українська сторона висловила глибоке розчарування публічною заявою регіонального директора МКЧХ від 14 січня. У ній, за оцінкою МЗС, фактично було поставлено знак рівності між відповідальністю Росії як держави-агресора та України, яка захищає себе і своїх громадян.

У міністерстві наголосили, що такі формулювання є неприпустимими. Україна діє виключно в межах міжнародного права та завдає ударів лише по законних військових цілях, реалізуючи своє право на самооборону відповідно до Статуту ООН.

У МЗС підкреслили, що будь-які спроби прирівнювати дії жертви агресії та агресора є аморальними й викривляють реальну картину війни. Київ очікує від МКЧХ чіткішої позиції та коректної публічної комунікації щодо причин гуманітарних страждань в Україні.

Окремо українська сторона закликала Комітет активізувати зусилля для отримання безперешкодного доступу до українських військовополонених і цивільних, яких незаконно утримує Росія. Саме це, наголосили в МЗС, має бути одним із ключових пріоритетів організації.

Представники МКЧХ визнали недоречність спроб зрівнювати відповідальність сторін і погодилися з необхідністю змінити комунікаційні підходи. Хуан-Педро Шерер запевнив, що команда МКЧХ у Києві добре розуміє реальну гуманітарну ситуацію та на власному досвіді відчуває наслідки російських атак.

За підсумками зустрічі сторони домовилися посилити діалог і продовжити контакти. Йдеться, зокрема, про візити та додаткові консультації, які мають допомогти МКЧХ глибше усвідомити масштаби гуманітарної кризи в Україні та активніше працювати над доступом до полонених і утримуваних цивільних осіб.

Нагадаємо, що МКЧХ раніше неодноразово зазнавав критики через відсутність повноцінного доступу до українських військовополонених, яких утримує РФ.

Тепер же в офіційних заявах Червоного Хреста поруч з українськими містами - зокрема Києвом і Дніпром - фігурують Бєлгород, а також Донецьк, що перебуває під російською окупацією.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга в числі перших розкритикував Червоний Хрест за публікацію, у якій удари Росії по українських містах фактично були поставлені в один ряд із ситуацією на території РФ.

