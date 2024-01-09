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Украина до сих пор не получила ЗРК NASAMS, который год назад обещала предоставить Канада, - СМИ

Архивное фото: Украина до сих пор не получила ЗРК NASAMS, который год назад обещала предоставить Канада (nasams twitter com Parazyth)
Автор: Дмитрий Браславский

ЗРК NASAMS Канада обязалась закупить для Украины год назад. Однако он до сих пор не прибыл и в Оттаве не знают, когда его передадут Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News.

"Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что улучшение противовоздушной обороны является главным приоритетом для его страны в новом году, но доставка систем ПВО на поле боя идет медленно", - говорится в материале.

Однако издание уточняет, что год назад правительство Канады анонсировало выделение для Украины средств для покупки ЗРК NASAMS.

На текущий момент ЗРК в Украину так и не прибыл, а в правительстве Канады не знают, когда его передадут Киеву.

Что об этом говорят задействованные стороны

Министерство обороны сообщает, что Канада заплатила правительству США 406 миллионов долларов за систему ПВО в марте прошлого года.

Представитель Минобороны сообщил, что правительство США подписало контракт с производителем оружия Raytheon на ее изготовление.

Но Kongsberg, другая компания, участвующая в создании этих систем, заявляет, что у нее нет контракта ни с США, ни с Канадой. Представитель Пентагона не предоставил информацию, вместо этого перенаправив вопрос канадским чиновникам.

Системы NASAMS для Украины.

NASAMS - это норвежский передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбивания самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 км.

ВСУ получили на вооружение зенитно-ракетный комплекс NASAMS в ноябре 2022 года.

В январе прошлого года в Минобороны Канады заявляли, что Украина сможет получить закупленную страной систему ПВО NASAMS в кратчайшие сроки, как только она будет подготовлена.

В ноябре президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина получила дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS. Они уже встали на боевое дежурство и будут хорошим усилением ПВО накануне зимы.

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