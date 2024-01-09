Україна досі не отримала ЗРК NASAMS, який рік тому обіцяла надати Канада, - ЗМІ

ЗРК NASAMS Канада зобов'язалася закупити для України рік тому. Однак він досі не прибув і в Оттаві не знають, коли його передадуть Києву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTV News.
"Президент України Володимир Зеленський каже, що поліпшення протиповітряної оборони є головним пріоритетом для його країни в новому році, але доставка систем ППО на поле бою йде повільно", - ідеться в матеріалі.
Однак видання уточнює, що рік тому уряд Канади анонсував виділення для України коштів для купівлі ЗРК NASAMS.
На поточний момент ЗРК в Україну так і не прибув, а в уряді Канади не знають, коли його передадуть Києву.
Міністерство оборони повідомляє, що Канада заплатила уряду США 406 мільйонів доларів за систему ППО в березні минулого року.
Представник Міноборони повідомив, що уряд США підписав контракт із виробником зброї Raytheon на її виготовлення.
Але Kongsberg, інша компанія, що бере участь у створенні цих систем, заявляє, що у неї немає контракту ні зі США, ні з Канадою. Представник Пентагону не надав інформацію, натомість переспрямувавши запитання канадським чиновникам.
NASAMS - це норвезький пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, вертольотів та крилатих ракет у радіусі до 40 км.
ЗСУ отримали на озброєння зенітно-ракетний комплекс NASAMS у листопаді 2022 року.
У січні минулого року в Міноборони Канади заявляли, що Україна зможе отримати закуплену країною систему ППО NASAMS у найкоротші терміни, щойно її буде підготовлено.
У листопаді президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна отримала додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS. Вони вже стали на бойове чергування та будуть гарним підсиленням ППО напередодні зими.
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