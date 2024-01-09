Україна досі не отримала ЗРК NASAMS, який рік тому обіцяла надати Канада, - ЗМІ

"Президент України Володимир Зеленський каже, що поліпшення протиповітряної оборони є головним пріоритетом для його країни в новому році, але доставка систем ППО на поле бою йде повільно", - ідеться в матеріалі.

Однак видання уточнює, що рік тому уряд Канади анонсував виділення для України коштів для купівлі ЗРК NASAMS.

На поточний момент ЗРК в Україну так і не прибув, а в уряді Канади не знають, коли його передадуть Києву.

Що про це говорять задіяні сторони

Міністерство оборони повідомляє, що Канада заплатила уряду США 406 мільйонів доларів за систему ППО в березні минулого року.

Представник Міноборони повідомив, що уряд США підписав контракт із виробником зброї Raytheon на її виготовлення.

Але Kongsberg, інша компанія, що бере участь у створенні цих систем, заявляє, що у неї немає контракту ні зі США, ні з Канадою. Представник Пентагону не надав інформацію, натомість переспрямувавши запитання канадським чиновникам.

Системи NASAMS для України

NASAMS - це норвезький пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, вертольотів та крилатих ракет у радіусі до 40 км.

ЗСУ отримали на озброєння зенітно-ракетний комплекс NASAMS у листопаді 2022 року.

У січні минулого року в Міноборони Канади заявляли, що Україна зможе отримати закуплену країною систему ППО NASAMS у найкоротші терміни, щойно її буде підготовлено.

У листопаді президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна отримала додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS. Вони вже стали на бойове чергування та будуть гарним підсиленням ППО напередодні зими.