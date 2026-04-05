Украина поможет? Зеленский раскрыл, были ли запросы по Ормузскому проливу

Зеленский отметил, что Украина имеет уникальный опыт разблокирования морских путей и готова им делиться.

По его словам, подобный вызов уже был в Черном море, когда Россия пыталась заблокировать украинский продовольственный коридор, используя широкий спектр средств - от кораблей до ракет и авиации.

"Мы уничтожили часть российского Черноморского флота и заставили их отойти от коридора. Затем мы организовали конвои для гражданских судов с помощью морских дронов, чтобы противодействовать российским вертолетам и другим наступательным средствам", - напомнил президент.

Он отметил, что сейчас продовольственный коридор находится под украинским контролем и работает.

"Мы можем поделиться этим опытом с другими странами, но никто не просил нас приехать и помочь с Ормузским проливом. Партнеры только попросили нас поделиться опытом", - добавил Зеленский.