Украина поможет? Зеленский раскрыл, были ли запросы по Ормузскому проливу

Украина готова помочь в разблокировании Ормузского пролива, но запроса от союзников не было. Партнеры лишь попросили поделиться опытом.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью АР.
Зеленский отметил, что Украина имеет уникальный опыт разблокирования морских путей и готова им делиться.
По его словам, подобный вызов уже был в Черном море, когда Россия пыталась заблокировать украинский продовольственный коридор, используя широкий спектр средств - от кораблей до ракет и авиации.
"Мы уничтожили часть российского Черноморского флота и заставили их отойти от коридора. Затем мы организовали конвои для гражданских судов с помощью морских дронов, чтобы противодействовать российским вертолетам и другим наступательным средствам", - напомнил президент.
Он отметил, что сейчас продовольственный коридор находится под украинским контролем и работает.
"Мы можем поделиться этим опытом с другими странами, но никто не просил нас приехать и помочь с Ормузским проливом. Партнеры только попросили нас поделиться опытом", - добавил Зеленский.
Напомним, в начале войны США и Израиля против Ирана Тегеран заблокировал Ормузский пролив. Это спровоцировало масштабный кризис с нефтью во всем мире, который вызвал подорожание горючего.
Президент США Дональд Трамп даже призвал союзников по НАТО помочь ему в разблокировании Ормузского пролива, но те ему отказали, что вызвало возмущение у американского лидера и дальнейшие заявления о выходе из НАТО.
Следует отметить, что Тегеран заявлял в свое оправдание, что Ормузский пролив открыт, но только для судов не враждебных Ирану стран. На прошлой неделе Иран согласился разрешить проход через Ормузский пролив 20 единицам кораблей под флагом Пакистана.
Вчера Трамп в очередной раз поставил ультиматум Тегерану, заявив о том, что Ормузский пролив должен быть открыт в течение 48 часов, иначе Иран "ждет ад".