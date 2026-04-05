Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Україна допоможе? Зеленський розкрив, чи були запити щодо Ормузької протоки

12:56 05.04.2026 Нд
2 хв
Партнери попросили Україну поділитися досвідом
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Україна готова допомогти в розблокуванні Ормузької протоки, але запиту від союзників не було. Партнери лише попросили поділитися досвідом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю АР.

Зеленський зазначив, що Україна має унікальний досвід розблокування морських шляхів і готова ним ділитися.

За його словами, подібний виклик уже був у Чорному морі, коли Росія намагалася заблокувати український продовольчий коридор, використовуючи широкий спектр засобів - від кораблів до ракет і авіації.

"Ми знищили частину російського Чорноморського флоту і змусили їх відійти від коридору. Потім ми організували конвої для цивільних суден за допомогою морських дронів, щоб протидіяти російським гелікоптерам та іншим наступальним засобам", - нагадав президент.

Він зазначив, що зараз продовольчий коридор перебуває під українським контролем і працює.

"Ми можемо поділитися цим досвідом з іншими країнами, але ніхто не просив нас приїхати й допомогти з Ормузькою протокою. Партнери лише попросили нас поділитися досвідом", - додав Зеленський.

Іран заблокував Ормузьку протоку

Нагадаємо, на початку війни США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран заблокував Ормузьку протоку. Це спровокувало масштабну кризу з нафтою у всьому світі, яка спричинила подорождання пального.

Президент США Дональд Трамп навіть закликав союзників по НАТО допомогти йому в розблокуванні Ормузької протоки, але ті йому відмовили, що викликало обурення в американського лідера і подальші заяви про вихід із НАТО.

Слід зазначити, що Тегеран заявляв у своє виправдання, що Ормузька протока відкрита, але лише для суден не ворожих Ірану країн. Минулого тижня Іран погодився дозволити прохід через Ормузьку протоку 20 одиницям кораблів під прапором Пакистану.

Вчора Трамп вкотре поставив ультиматум Тегерану, заявивши про те, що Ормузька протока має бути відкрита протягом 48 годин, інакше на Іран "чекає пекло".

