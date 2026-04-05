Україна допоможе? Зеленський розкрив, чи були запити щодо Ормузької протоки

Зеленський зазначив, що Україна має унікальний досвід розблокування морських шляхів і готова ним ділитися.

За його словами, подібний виклик уже був у Чорному морі, коли Росія намагалася заблокувати український продовольчий коридор, використовуючи широкий спектр засобів - від кораблів до ракет і авіації.

"Ми знищили частину російського Чорноморського флоту і змусили їх відійти від коридору. Потім ми організували конвої для цивільних суден за допомогою морських дронів, щоб протидіяти російським гелікоптерам та іншим наступальним засобам", - нагадав президент.

Він зазначив, що зараз продовольчий коридор перебуває під українським контролем і працює.

"Ми можемо поділитися цим досвідом з іншими країнами, але ніхто не просив нас приїхати й допомогти з Ормузькою протокою. Партнери лише попросили нас поділитися досвідом", - додав Зеленський.