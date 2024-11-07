Украина помогла предотвратить отключения света в Польше

Экспорт электроэнергии

Напомним, еще в конце августа "Укрэнерго" писало о планах возобновить экспорт электроэнергии.

В компании заверяли, что такой экспорт возможен только тогда, когда в системе есть профицит.

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