Україна допомогла запобігти відключенням світла у Польщі

Експорт електроенергії

Нагадаємо, ще наприкінці серпня "Укренерго" писало про плани відновити експорт електроенергії.

У компанії запевняли, що такий експорт можливий лише тоді, коли у системі є профіцит.

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