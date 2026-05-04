Украина помогла Британии создать беспилотный рой, который охотится на врага

Как это работает

Восемь квадрокоптеров с "коллективным разумом" на базе ИИ взлетели самостоятельно. Два разведывательных дрона впереди сканировали местность, остальные - отслеживали цели, имитирующие колонну бронетехники. Найдя цели, рой получил разрешение на атаку от человека-оператора и провел имитированный бомбовый удар.

Несмотря на автономность системы, решение о применении летальной силы остается за человеком. Разработчики настаивают: ИИ определяет и отслеживает цель, но нажать условную кнопку может только оператор.

Почему это важно

В Украине дроны уже отвечают за более 90% боевых потерь на поле боя. "Зона уничтожения" глубиной более 19 километров постоянно патрулируется беспилотниками - от разведывательных до камикадзе. Россия, в свою очередь, разрабатывает собственные рои дронов.

Британские разработчики получили помощь от Украины как признанного мирового лидера в беспилотной войне. По словам руководителя проекта, темп изменений "ужасает" - и отставать нельзя.

Проблема финансирования

Компания Applied Intuition провела более 200 тестовых полетов, но ждет решения Минобороны по дальнейшему финансированию. Британский оборонный инвестиционный план должен был выйти еще осенью, но задерживается из-за споров между министерством и казначейством. Отрасль предупреждает: задержка ставит под угрозу целые проекты и может довести меньшие компании до банкротства.