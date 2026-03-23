Украина договаривается о поставках газа из Африки: какую страну рассматривает Зеленский

17:07 23.03.2026 Пн
Импорт газа могут организовать в обмен на украинский опыт и технологии
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)

Украина может начать импорт газа из Мозамбика. Лидеры двух стран обсудили такое сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Читайте также: Миллионы кубов за месяц: Украина впервые получила сжиженный газ из Клайпеды

По словам главы украинского государства, он провел переговоры с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу.

"Украина заинтересована в дополнительной поставке энергоресурсов. Мозамбик заинтересован в нашем украинском опыте и технологиях, чтобы усилить внутреннюю безопасность и защитить людей от террора", - рассказал Зеленский.

Отдельно лидеры обсудили возможное сотрудничество в сфере цифровизации и продовольственной безопасности.

По словам президента Украины, команды двух стран будут работать вместе.

Украина увеличит добычу газа

Напомним, ранее Reuters писало о том, что "Нафтогаз" начал переговоры с румынской компанией OMV Petrom по совместному освоению газового месторождения на шельфе Черного моря.

По данным издания, объект был обнаружен украинской стороной еще до полномасштабного вторжения. Хотя точные объемы запасов не разглашаются, источники журналистов в отрасли называют его одним из самых перспективных в Черноморском регионе.

Как рассказали изданию эксперты, успешная разработка новых морских месторождений поможет значительно снизить энергетическую зависимость Европы от российского газа.

К слову, ранее стало известно, что Украина уже вторую неделю продолжает накопление запасов газа в подземных хранилищах.

Накопление запасов газа началось на месяц раньше, чем в прошлом году.

Взрывы в Буче: какую сумму обещали исполнителю за теракт
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти