На месяц раньше, чем в прошлом году. Украина начала пополнять запасы газа

Украина уже вторую неделю накапливает газ в подземных хранилищах. Запас активного газа в ПХГ с 13 по 22 марта увеличился на 118 млн кубометров - до 4,77 млрд кубометров (с учетом буферного газа - 9,4 млрд кубометров).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на открытые данные международных платформ.

Уменьшение запасов прекратилось с 13 марта. Тогда в ПХГ осталось 4,77 млрд кубометров активного газа, что в 4 раза больше прошлогоднего показателя на эту дату - 1,2 млрд кубометров.

Почему началось накопление газа

Потепление в Украине и солнечная погода в марте улучшили ситуацию с электроснабжением и снизили использование газа.

В результате, при условии импорта, находящегося на уровне 24-25 млн кубометров в сутки, с учетом внутренней добычи, появилась возможность неиспользованный газ оставлять в хранилищах.

Фото: Украина накапливает запасы газа (РБК-Украина)

В последние 9 дней объем газа в ПХГ пополняется в среднем на 12 млн кубометров в сутки.

Накопление газа началось раньше, чем в прошлом году

Накопление газа в 2026 году началось почти на месяц раньше, чем в прошлом году. В 2025 году объемы газа в ПХГ начали увеличиваться с 18 апреля.

В тот момент активного газа там оставалось 0,67 млрд кубометров.