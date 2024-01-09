Украина договорилась начать работу над гарантиями безопасности с еще одной страной НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Румынии в социальной сети X и страницу главы Украины в Telegram .

Информация от президента Румынии

Он назвал разговор с Зеленским хорошим и глубоким. Они обсудили ситуацию с безопасностью, дальнейшую многоуровневую поддержку Украины и двусторонние приоритеты на 2024 год.

Речь шла и о совместной работе по развитию прочного румынско-украинского стратегического партнерства, а также дальнейшей прагматической повестке дня.

Информация от президента Украины

Зеленский сообщил, что ежемесячный украинский экспорт через Румынию вырос с 2 млн тонн до 3 млн тонн. Они обсудили пути увеличения пропускной способности пограничных переходов для достижения целевого показателя в 4 млн тонн.

"Спасибо Румынии за поддержку решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и за готовность поделиться с нашей страной своим положительным опытом европейской интеграции", - написал президент Украины.

Гарантии безопасности

Также он проинформировал президента Йоханниса о продолжении воздушного террора со стороны России и подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества с партнерами для укрепления воздушного щита Украины. Они обсудили двустороннее сотрудничество, включая программу подготовки украинских пилотов F-16.

"Договорились начать работу над двусторонними гарантиями безопасности на основе Вильнюсской декларации G7", - заявил Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, еще в начале июля прошлого года страны G7 утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединились более 30 стран.

Также ряд государств начали переговоры с Украиной о гарантиях безопасности на двусторонней основе. В частности, переговоры с Германией стартовали 17 ноября 2023 года.

Также сообщалось, что 20 декабря прошел второй раунд переговоров по гарантиям безопасности между Украиной и Британией.

Вчера Владимир Зеленский определил участников делегации по гарантиям безопасности для Украины. В список попали, в частности, начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.