Україна домовилася почати роботу над гарантіями безпеки зі ще одною країною НАТО

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 січня, провів розмову зі своїм румунським колегою Клаусом Йоганнісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Румунії в соціальній мережі X і сторінку глави України у Telegram .

Інформація від президента Румунії

Він назвав розмову із Зеленським хорошою і глибокою. Вони обговорили безпекову ситуацію, подальшу багаторівневу підтримку України та двосторонні пріоритети на 2024 рік.

Йшлося і про спільну роботу з розбудови міцного румунсько-українського стратегічного партнерства, а також подальший прагматичний порядок денний.

Інформація від президента України

Зеленський повідомив, що щомісячний український експорт через Румунію зріс з 2 млн тонн до 3 млн тонн. Вони обговорили шляхи збільшення пропускної спроможності прикордонних переходів для досягнення цільового показника в 4 млн тонн.

"Дякую Румунії за підтримку рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС і за готовність поділитися з нашою країною своїм позитивним досвідом європейської інтеграції", - написав президент України.

Гарантії безпеки

Також він поінформував президента Йоганніса про продовження повітряного терору з боку Росії та наголосив на важливості подальшої співпраці з партнерами для зміцнення повітряного щита України. Вони обговорили двосторонню співпрацю, включно з програмою підготовки українських пілотів F-16.

"Домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки на основі Вільнюської декларації G7", - заявив Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, ще на початку липня минулого року країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 країн.

Також низка держав розпочала переговори з Україною про гарантії безпеки на двосторонній основі. Зокрема, переговори з Німеччиною стартували 17 листопада 2023-го.

Також повідомлялося, що 20 грудня пройшов другий раунд переговорів щодо гарантій безпеки між Україною та Британією.

Вчора Володимир Зеленський визначив учасників делегації щодо гарантій безпеки для України. До списку потрапили, зокрема, начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов і голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.