В Минфине назвали сроки получения транша МВФ: сколько выделят Украине

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о сроках пересмотра программы с Международным валютным фондом и ожидаемом объеме финансирования для страны.

Когда Украина получит средства МВФ

Первый пересмотр программы Международного валютного фонда для Украины намечен на июнь.

В случае успешного прохождения этапа государство сможет рассчитывать на получение около 686 млн долл.

Речь идет о программе Extended Fund Facility, рассчитанной на период с 2026 по 2029 годы. Общий объем финансирования по ней составляет 8,1 млрд долл.

Условия сотрудничества и реформы

"Украинская сторона подтвердила приверженность реализации реформ в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом, в частности, для обеспечения макрофинансовой стабильности государства в условиях войны", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что выполнение обязательств в рамках программы является ключевым условием для дальнейшего получения финансовой поддержки.

Дефицит бюджета и потребности страны

Согласно оценкам Минфина, общий дефицит государственного бюджета на 2026-2029 годы составляет порядка 136,5 млрд долл.

"Только в 2026 году Украина нуждается в около 52 млрд долларов США международной помощи для поддержания макроэкономической стабильности и восстановления критической инфраструктуры", - пишет Минфин.

Переговоры с Всемирным банком

Кроме того, Сергей Марченко провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани.

По итогам переговоров стороны определили, что ключевым направлением сотрудничества в 2026 году станет обеспечение бюджетной устойчивости.

Особое внимание планируется уделить реализации реформ в рамках программы Development Policy Operation (DPO).