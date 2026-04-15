В Минфине назвали сроки получения транша МВФ: сколько выделят Украине
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о сроках пересмотра программы с Международным валютным фондом и ожидаемом объеме финансирования для страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства финансов.
Когда Украина получит средства МВФ
Первый пересмотр программы Международного валютного фонда для Украины намечен на июнь.
В случае успешного прохождения этапа государство сможет рассчитывать на получение около 686 млн долл.
Речь идет о программе Extended Fund Facility, рассчитанной на период с 2026 по 2029 годы. Общий объем финансирования по ней составляет 8,1 млрд долл.
Условия сотрудничества и реформы
"Украинская сторона подтвердила приверженность реализации реформ в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом, в частности, для обеспечения макрофинансовой стабильности государства в условиях войны", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркивают, что выполнение обязательств в рамках программы является ключевым условием для дальнейшего получения финансовой поддержки.
Дефицит бюджета и потребности страны
Согласно оценкам Минфина, общий дефицит государственного бюджета на 2026-2029 годы составляет порядка 136,5 млрд долл.
"Только в 2026 году Украина нуждается в около 52 млрд долларов США международной помощи для поддержания макроэкономической стабильности и восстановления критической инфраструктуры", - пишет Минфин.
Переговоры с Всемирным банком
Кроме того, Сергей Марченко провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани.
По итогам переговоров стороны определили, что ключевым направлением сотрудничества в 2026 году станет обеспечение бюджетной устойчивости.
Особое внимание планируется уделить реализации реформ в рамках программы Development Policy Operation (DPO).
Напоминаем, что Международный валютный фонд, Группа Всемирного банка и Международное энергетическое агентство согласовали совместные действия для реагирования на экономические последствия войны в Иране.
Отметим, что сокращение международных резервов Украины произошло из-за поддержки валютного курса, выплат по государственному долгу и переоценки активов на фоне снижения стоимости золота.